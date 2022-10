Nathan Fonck en FC Latem winnen kraker tegen Destelbergen: “Dankzij het tactische plannetje van de coach”

FC Latem won zaterdagavond de clash tegen FC Destelbergen met 3-2. Nathan Fonck scoorde via penalty en zag Giles Deceuninck in de slotfase de winning goal aantekenen.

In tweede provinciale A waren zaterdagavond alle ogen gericht op de topper tussen FC Latem en FC Destelbergen, respectievelijk derde en leider in het klassement. Na een aangename topper ging de zege naar Latem, dat het met 3-2 haalde. “Het had ook anders kunnen lopen", geeft Nathan Fonck toe.

“Zij bewezen dat ze veel kwaliteiten hebben, maar wij hielden de drie punten thuis dankzij het tactische plannetje van de coach. We vertrokken vanuit een goed blok, gaven de bal aan Destelbergen en speelden op de counter. Qua kansen was het evenwichtig, maar wij werkten ze iets beter af.”

Ere wie ere toekomt

Een koelbloedige Fonck zette zijn naam met een penalty op het scorebord. “Ik moest hem twee keer nemen, want een ploegmaat kwam iets te gretig inlopen bij de eerste. Gelukkig scoorde ik opnieuw. Op het wedstrijdblad zette de scheidsrechter ook de winning goal op mijn naam, maar ere wie ere toekomt: het was onze kapitein Giles Deceuninck die in de laatste minuten voor de 3-2 zorgde.”

“Van hem mag ik de goal op mijn naam schrijven, als ik nog een jaar bij Latem blijf (lacht). Onlangs zei ik in een interview dat ik ooit wilde terugkeren naar Borsbeke, maar ik bedoelde niet dat het volgend seizoen al moest gebeuren. Ik denk zeker niet aan vertrekken, want ik amuseer me bij Latem.”

Competitie spannend houden

Dankzij de zege komt Latem op gelijke hoogte van Destelbergen, met één punt minder dan leider Sint-Laureins. “We zijn blij dat we de competitie spannend houden en Destelbergen niet nog meer lieten uitlopen. De concurrentie zal ons nu ook wel naar voren schuiven, maar voor mij blijft Destelbergen de te kloppen ploeg.”

“Iedereen die zaterdagavond aanwezig was heeft met de eigen ogen kunnen zien dat zij heel erg goed voetballen. Aan de andere kant zou het ook flauw zijn om ons te verstoppen. Met 15 op 18 staan we mooi tweede. Wij mikken op de top vijf en hopen dat we het Destelbergen zo lang mogelijk moeilijk kunnen maken.”