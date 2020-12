Nathan D’Hulst: “Volgend jaar zet ik alles op het tennis”

“Dit jaar was het door die coronatoestanden heel moeilijk en het deed dan ook deugd om vorige maand in Polen te winnen. Ik nam ook deel aan het enkeltoernooi en daar begon het toch wat met een valse noot, want ik werd gelijk uitgeschakeld door de latere winnaar. In de eerste wedstrijd met mijn Nederlandse partner liep het ook heel stroef. We overleefden evenwel die eerste ronde, raakten beter op elkaar ingespeeld en stootten al bij al makkelijk door tot in de finale. Daar namen we het op tegen een Tsjechisch duo en haalden we het uiteindelijk na een heuse thriller (6-4, 6-7, 10-8). Eerder dit seizoen zong ik het met Liam Liles in Zwitserland ook uit tot de finale, maar daar trokken we aan het langste eind. Het deed dan ook deugd om die dubbeltitel op zak te kunnen steken.”