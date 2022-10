Nathan Baele (Kalken) en Jurgen Van Opstaele (Drongen) analyseren 0-0: “Terechte uitslag”

In derde nationale A hielden HO Kalken en KV Drongen elkaar in evenwicht. Vanuit een defensief blok kwamen de bezoekers in de slotfase nog het dichtst bij een winning goal.

HO Kalken slaagde er op de eigen Kruisen niet in om afstand te nemen van KV Drongen. Na negentig minuten stond een logische brilscore op het bord. “Wie scoorde zou winnen”, voelde de Kalkense doelman en aanvoerder Nathan Baele. “Het was de eerste keer dit seizoen dat een ploeg zich zo defensief instelde. Drongen had duidelijk de intentie om vanuit een laag blok een punt te pakken of er zelfs drie mee te nemen in de omschakeling.”

“Ze hebben onze vinnige spelers stevig aangepakt, met onder meer vier of vijf zware overtredingen op Jasper Buyl. Rood had gemogen, maar tegelijk mogen we ons daar niet achter wegsteken want wij moeten zelf beter kunnen. We waren onzuiver in de passing en speelden niet op het niveau van de voorbije weken.”

“In de slotfase kon het zelfs nog helemaal verkeerd aflopen. Ik kon net een lage trap redden en we mogen blij zijn dat er buitenspel vooraf ging aan hun goal. Al bij al is een gelijkspel een terechte uitslag.”

Gewonnen punt

Voor KV Drongen werd het de derde opeenvolgende wedstrijd zonder nederlaag. Na de knappe 2-2 tegen leider Voorde-Appelterre vorige week pakte het nu ook een punt bij de vierde in de stand. “We wisten dat zij de bal zouden hebben”, aldus coach Jurgen Van Opstaele.

“Wij moesten daar vooral discipline tegenover zetten om niet te veel ruimte weg te geven. Dat hebben we perfect gedaan. We wisten dat we zelf ook kansen zouden krijgen op de omschakeling en op stilstaande fases en dat is ook gebleken. Na de pauze werd Kalken beter, maar het was niet bij machte om echte uitgespeelde kansen bij elkaar te voetballen.”

“De betere mogelijkheden waren zelfs voor ons. Jari De Caluwe kwam alleen voor de keeper en besloot zonder overtuiging en op hoekschop werd een goal van Dylan Vermeulen afgekeurd. Wij konden dat onmogelijk zien, maar ik ga ervan uit dat de lijnrechter het goed heeft beoordeeld. Er zat misschien meer in, maar voor ons is elk punt op dit niveau een gewonnen punt.”

HO Kalken - KV Drongen 0-0

HO Kalken: Baele, Cnockaert (77’ Poppe), Neve, Caryn (69’ Cools-Ceuppens), Vrijens, De Brabander, Heirewegh, Buyl, De Wilde, Baes, De Corte (81’ Van Der Eedt)

KV Drongen: Frans, Vanpoucke, Vandevyvere, Samimi, De Bruyne, De Caluwé, Sy, Novo Rey (62’ Lambrecht), Ayala (83’ Vermeulen), Van Schoors, Pieters

Gele kaarten: Vanpoucke, Sy, Novo Rey, Vandevyvere, Lambrecht, De Bruyne