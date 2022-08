Nathan Baele (HO Kalken) na geslaagde generale repetitie: “Heb het gevoel dat we klaar zijn voor de competitiestart“

Afgelopen week oefende HO Kalken tegen drie ploegen uit tweede amateur. Het versloeg FC Merelbeke met 2-1, verloor met dezelfde cijfers van Olsa Brakel en klopte zaterdag RFC Wetteren met 3-2. “Dat waren drie goede wedstrijden”, aldus doelman Nathan Baele. “Na die drie duels heb ik het gevoel dat we klaar zijn om aan de competitie te beginnen.”

De laatste oefenmatch tussen Wetteren en Kalken was naar jaarlijkse traditie de grote test. “Beide ploegen spelen die met de elf die grote kans maken om aan de competitie te starten. Wat dat betreft is die derby altijd een goede waardemeter. Na de eerste helft stonden we 0-2 achter, opnieuw door ongelukkige tegengoals. Twee keer werd een rebound binnengetikt, maar het is beter dat zoiets nu gebeurt dan in de competitie.”

Doelpunten van Stijn Cools-Ceuppens, Brecht Cnockaert en Jonah Wymeels zorgden na rust voor de ommekeer. “Voor de coach was het resultaat niet cruciaal, maar we toonden als ploeg dat we veel winnaars in de kern hebben door de match toch naar ons toe te trekken. Het lijkt erop dat de spelers die bleven hun niveau nog meer opkrikten, terwijl er met de nieuwkomers veel kwaliteit is bijgekomen.”

Linkerkolom

Kalken trekt zondag naar Wolvertem Merchtem voor de start van het nieuwe avontuur in derde amateur. “We hebben een moeilijke competitiestart met daarna een thuismatch tegen titelfavoriet Tempo Overijse en een verplaatsing naar Voorde-Appelterre. Eind september zullen we al meteen weten wat we waard zijn in deze reeks.”

“Op dit moment vind ik we de linkerkolom mogen ambiëren. Aangezien acht ploegen in deze reeks vorig jaar nog in eerste provinciale speelden en ik ons op dat niveau zeker al bij de beste ploegen rekende, geloof ik erin dat het een haalbare ambitie is.”

Gezonde evolutie

De aanvoerder begint aan zijn zevende seizoen op de Kruisen. Sinds hij in 2016 van Sint-Niklaas naar Kalken overstapte groeide hij met de club mee van tweede provinciale naar nationaal voetbal. “Dat was in die tijd ook echt onze ambitie. Kalken was nog een echte volkse ploeg met veel spelers van rond de eigen kerktoren.”

“Sinds we naar eerste provinciale promoveerden heeft het bestuur alles in het werk gezet om professioneler te worden. Het is een goede en gezonde evolutie geweest, want we zijn niet te snel gegaan. Met de omkadering en de nieuwe accommodatie is Hogerop Kalken ondertussen derde amateur waardig. Nu is het aan de spelers om nog sportief te bevestigen.”