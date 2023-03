Nathan Baele (HO Kalken) kondigt onverwacht afscheid aan: “Wilde de club tijdig informeren”

In december kondigde HO Kalken nog trots aan dat clubiconen Dieter De Wilde en Nathan Baele er nog een seizoen bij deden. Vorige donderdag liet de Kalkenaar aan het clubbestuur weten er na dit seizoen toch mee op te houden. “Eigenlijk speelt dat idee al sinds het begin van het seizoen”, geeft Baele toe. “Omwille van de vriendschap en mijn liefde voor de club besloot ik bij te tekenen.”

“Sinds begin dit jaar is het door mijn werkomstandigheden nog moeilijker geworden om alles te combineren. Er komt regelmatig avondwerk aan te pas, maar nu kan dat enkel op maandag en woensdag om op de andere dagen te kunnen trainen. Er blijft voor andere zaken maar weinig tijd over.”

Zonder verplichtingen

De aanvoerder is stilaan voetbalmoe en kijkt uit naar een leven zonder de verplichtingen. “Ik kreeg het de voorbije maanden ook steeds moeilijker om me op te laden voor de trainingen”, bekent de aanvoerder. “Alles is intensiever en wordt nauwer opgevolgd, want Kalken is ook niet meer dezelfde club uit tweede provinciale waar ik destijds arriveerde. Toen kon ik iets gemakkelijker een training overslaan.”

“Ik zou mijn tijd graag wat vrijer kunnen besteden. Om de club in september of oktober niet voor een voldongen feit te stellen, wilde ik het bestuur tijdig informeren. Ik woon in de buurt en zal zeker nog regelmatig naar de Kruisen afzakken, maar dan wel als supporter.”

Moeilijke wedstrijden

Door het algemeen forfait van SV Anzegem bevindt Kalken zich nu op de vijfde plaats, met één punt en een match minder dan Avanti Stekene, de tegenstander van zondag. Daar begint Baele’s afscheidstournee. “Ik zou graag op een mooie manier eindigen. Nu maken we ineens wel een grote kans op de linkerkolom.”

“Daarin willen we zo hoog mogelijk eindigen, al komen er wel een aantal zeer moeilijke wedstrijden aan. In de heenronde verloren we nog zwaar met 1-4 van Stekene, dat heel efficiënt was. Ze hebben een zeer complete ploeg en staan niet toevallig bovenaan. Het is niet eenvoudig te voorspellen wat het zondag wordt.”