Nathan Baele (HO Kalken) gaat bij Jong Lede voor vijfde clean sheet op rij: “Nul is drijfveer voor onze verdediging”

In derde nationale A probeert HO Kalken zijn plaats in de top zes te verstevigen door te winnen bij de buren van Jong Lede. Doelman Nathan Baele kan zijn team helpen als hij zijn netten voor de vijfde match op rij schoon houdt.

Hogerop Kalken begon het nieuwe jaar met een valse noot. Het bleef tegen Wervik op 0-0 steken en slaagde er al voor de zesde keer dit seizoen niet in op eigen veld te winnen. “We waren erop gebrand om de 9 op 9 van voor de winterstop voort te zetten”, aldus Nathan Baele. “We begonnen eigenlijk niet zo goed aan de match en Wervik kreeg zelfs een paar kansjes.”

“Daarna konden we de boel gesloten houden, maar voorin rolde de bal niet voor ons en we stuitten op een muur. Ook al was Wervik voor de winterstop nog met een straffe 1-4 bij titelfavoriet Tempo Overijse gaan winnen, we wilden 2023 beginnen met een overwinning op eigen veld. Vroeger konden we op de Kruisen altijd iets meer. Sinds onze promotie heeft onze thuisreputatie een deukje gekregen. Dat wilden we tegen Wervik opkrikken, maar het is anders uitgedraaid.”

Statistieken

Individueel hield Baele al voor de vierde opeenvolgende wedstrijd de nul, voor het eerst sinds 2019. Zondag probeert de doelman dat bij de buren van Jong Lede opnieuw te doen. Bij winst vergroot het de kloof met de nummer zeven tot vier punten. “Die verdedigende reeks is inderdaad wel mooi”, geniet de kapitein na.

“Maar dat komt toch ook vooral door mijn verdediging, die de boel goed toe kan houden. Als er al eens een bal doorkomt, dan levert het ook zelden een grote kans op. Dat is een pluim voor ons als ploeg. Voor keepers en verdedigers zijn er weinig manieren om aan statistieken te werken. Daarom is de nul een drijfveer voor ons. Zondag een vijfde clean sheet op rij en we zetten een nieuw record.”

“Dat zou mooi zijn, maar we weten dat het moeilijk wordt. Jong Lede is ook een sterke ploeg en heeft met Meulewaeter een hele goeie doelman. In de heenronde werd het 1-1 na een mooie wedstrijd. Dat willen we er dit weekend opnieuw van maken. We gaan er alles aan doen om te winnen. We begonnen het seizoen met de linkerkolom als ambitie. Dan liever top zes dan rond plaats acht.”