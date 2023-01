Nathan Amoah en Yanis Mokhtari nieuwkomers bij SK Tongeren: “Hopelijk kunnen we ons meteen tonen in de thuistopper tegen Sporting Hasselt”

Meerdere clubs toonden belangstelling om het duo voor een half seizoen over te nemen. SK Tongeren was bij de pinken en donderdagavond kon T1 Tomas Daumantas het nieuwe duo verwelkomen op hun eerste training.

Nathan Amoah

“Of ik blij ben met mijn overgang naar SK Tongeren? Natuurlijk”, vertelt Nathan Amoah, geboren in Nederland, maar die ook de Ghanese nationaliteit bezit. “Een ideale club om speelgelegenheid te krijgen en stappen voorwaarts te zetten in mijn jonge carrière”, stelde de 20-jarige rechterflankspeler uit Maasmechelen. “Als kleine jongen was het voor mij een moeilijke periode. Ik had last van groeipijnen tot mijn zestiende jaar. Op 18-jarige leeftijd werd ik opgemerkt door een scout en kon bij Napoli voor anderhalf jaar aan de slag. Een leerrijke en formidabele periode. Ik trainde mee met de A-kern en had een goed contact met Dries Mertens. Het was ook schitterend om de thuiswedstrijden van Napoli te volgen. Wat een geweldige sfeer. Afgelopen zomer kwam ik bij Patro Eisden terecht. T1 Stijn Stijnen is een schitterende coach, maar hij koos voor meer ervaring in zijn team. Logisch dus dat ik weinig speelminuten kreeg. Toen het voorstel kwam om hier bij SK Tongeren een half jaar te komen voetballen, was de deal snel in kannen en kruiken. Ik ken trainer Tomas Daumantas via een vriend en zijn manier van voetballen is op mijn lijf geschreven. Ik kom het beste tot mijn recht in een 3-5-2 systeem.”

“Of ik het niveau van tweede nationale B kan inschatten? Het is een reeks lager, maar het niveau is zeker aardig. Ik ken Belisia en Lokeren en dat zijn toch ploegen die zeker in eerste nationale kunnen meedraaien. Het is in elk geval goed voor mijn ontwikkeling en als ik mij bij SK Tongeren kan tonen, zit er misschien een mogelijkheid in om volgend seizoen bij Patro Eisden door te breken.”

Yanis Mokhtari

“Ik hoop mij verder te ontwikkelen bij SK Tongeren”, zegt de 19-jarige aanvaller Yanis Mokhtari, wonend in Retinne en van Marokkaanse afkomst. “In de oefenwedstrijden tegen RWDM, Beveren en Beerschot kreeg ik van coach Stijn Stijnen speelgelegenheid bij Patro Eisden. Meer zat er echter niet in. Of ik daar begrip kan voor opbrengen? Natuurlijk. Ik moet nog groeien en de top in eerste nationale is eigenlijk klaar voor de stap naar 1B. Logisch dat de coach koos om mij ritme en speelminuten te laten opdoen bij een andere club in een reeks lager.”

“SK Tongeren is een warme club en de manier van voetballen ligt mij wel. Ik genoot mijn jeugdopleiding bij AS Eupen. De periode bij Luik en Visé was leerrijk. De overgang naar Patro Eisden was opnieuw een stap voorwaarts. Hier bij SK Tongeren wil ik het team helpen. Wat mijn kwaliteiten zijn als spits? Ik ben snel en weet de goal wel staan, hoor (lacht). Topschutter Elvis Mehanovic snel doen vergeten zal zeker moeilijk zijn, maar ik wil mijzelf geen extra druk opleggen. Praten doe ik liever niet al te veel, spreken met de voeten is de opdracht. Hopelijk kan ik mij tonen tegen Sporting Hasselt. Het zou fantastisch zijn als ik bij mijn debuut meteen kan scoren. Of er nog hobby’s zijn naast het voetbal? Eigenlijk niet. Ik wil slagen en het is ook voor mij belangrijk om naast het veld te kunnen rekenen op de nodige steun. Die heb ik gelukkig gevonden bij mijn verloofde Fatima. Volgende maand stappen we in het huwelijksbootje. Dit jaar kan voor mij al niet meer stuk.”

