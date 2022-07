Nathalie Bex pakt eerste seizoenswinst in Beveren: “Kermiskoers, maar wel een streepje achter mijn naam“’

Wielrennen vrouwen eliteNathalie Bex (Bingoal Casino - Chevalmeire - Van Eyck Sport) heeft haar eerste overwinning van het seizoen geboekt. De Truiense was de beste in Beveren waar ze aan de meet de snelste was van een grote groep. Bex is blij met de overwinning, maar relativeert meteen. “Het was geen sterk bezette koers, maar winnen doet altijd deugd”, vertelt ze. Midden juli start Bex in de Baloise Ladies Tour en daar wil ze zich tonen. “Ik heb de voorbije periode mijn deel van de pech gehad, hopelijk volgen er nu resultaten.”

Nathalie Bex is de voorbije jaren niet gespaard gebleven van ziektes en blessures. Toen Bex in 2016 als junior Gent-Wevelgem won, werd haar een grote loopbaan toegedicht. De nieuwe Jolien D’Hoore, de evenknie van Lotte Kopecky, het zijn maar twee van de vergelijkingen die Nathalie Bex in het verleden te horen en lezen kreeg. Helaas voor de Zuid-Limburgse kruiste pech meer dan eens haar pad waardoor ze de voorbije seizoenen nooit echt in vorm geraakte. Ook niet de voorbije winter toen ze naast corona ook nog eens af te rekenen kreeg met een hernia.

Geen topkoers

“Ik geraakte nochtans net op tijd klaar voor het trainingskamp, maar het zat niet echt goed. Pas de voorbije weken, laat dus, voel ik dat ik weer in orde ben. De dertiende plaats op het BK was een bevestiging, al had ik liever een andere finale gereden”, zegt Bex die zondag in Beveren haar eerste overwinning van het seizoen pakte. “De winst deed deugd, al besef ik goed dat het geen topkoers was. Hoewel, het weer een streepje achter mijn naam. Winnen is leuk, waar het ook is (lacht).”

Baloise Ladies Tour

Bex combineert de koers met een job, maar ambities zijn er nog altijd. Als ze vrij blijft van blessures en ziektes, is de Zuid-Limburgse nog altijd één van de talenten in het Belgische peloton. “Binnenkort staat de Baloise Ladies Tour op het programma. Dat is een interessante rittenkoers waarin ik me wil tonen. Een heel ander niveau dan Beveren, maar ik weet dat het kan”, aldus Bex die naast de weg ook naar het veld wil. “Voor de goede orde: om me voor bereiden op de weg. Ik weet dat er mensen zijn die hopen dat ik mijn weg vind in het veld, maar zo zie ik dat zelf niet. Ik zal al blij zijn als ik tijdens de winter een aantal crossen kan rijden.”

Lees ook: meer wielrennen