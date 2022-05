Natan Duchi weet dat hoogtemeters PK in Pollare hem moeten liggen: “Maar mijn focus gaat naar de Ronde”

wielrennen juniorenVindt Natan Duchi zijn benen van de eerste weken van het seizoen terug? De tweedejaarsjunior uit Ruien focust op de Ronde van Vlaanderen (22/5) en het BK in Moorslede (29/5). Zondag rijdt hij in Pollare het PK.

Duchi begon het wegseizoen met twee knallen. Eerst kroonde hij zich in Deerlijk tot clubkampioen van EFC-L&R-AGS, een week later zette hij de koers in Vlamertinge op zijn naam. “Nadien heb ik enkele grote koersen mogen rijden. Zowel in Nokere Koerse, de Omloop van Yerseke als die van Borsele kwam ik ten val en kende ik veel materiaalpech”, zucht Duchi. “Ik ben ook wat ziek geweest, maar ik denk dat mijn conditie nog altijd op punt is.”

Vorige zaterdag trok hij naar de eerste Luik-Bastenaken-Luik voor junioren. Op La Redoute – de streep lag ergens halfweg deze bekende klim – bolde hij als 26ste over de finish. “Een hele zware koers”, blikt hij terug. “Op vijfhonderd meter van de top van de voorlaatste klim zakte ik erdoor, maar met Sente Sentjens kon ik aan de voet van La Redoute weer aanpikken bij de eerste groep. Tijdens de slotklim heb ik nog wat mannen kunnen oprapen.”

Ronde van Vlaanderen

Zodat Duchi met een vrij voldaan gevoel naar huis terugkeerde. Met het Oost-Vlaams kampioenschap zondag in Pollare is hij niet echt bezig. “Nochtans heb ik op een plannetje gezien dat het parcours redelijk selectief is”, gaat Natan Duchi voort. “Ik ben een lichtgewicht, die omloop zou in mijn voordeel moeten zijn. Maar Steffen De Schuyteneer is dé grote favoriet. Wat niet wegneemt dat ik zondag zeker iets zal proberen. Je weet maar nooit.”

In de Ninoofse deelgemeente moeten de renners tien ronden van 9,7 kilometer afhaspelen. Bijna duizend hoogtemeters worden op en rond Pollareberg geserveerd. Toch beweert Natan Duchi dat hij niet echt met dat PK bezig is. Hij hoopt op een goeie Ronde van Vlaanderen. Deze klassieker, met aankomst in de Hoogstraat in Oudenaarde, staat op zondag 22 mei op de kalender. Achterberg (4x), Berg Ten Stene (4x) en Wolvenberg (2x) zijn de voornaamste hindernissen. “De laatste vijftien kilometer doen we nog de kasseien van Jagerij, Kerkgate en Holleweg: het wordt een hele pittige koers”, voorspelt Duchi.

