Natan Driesens en Apolloon Kortrijk stunten met zege tegen Sasja HC: “In de play-offs is alles mogelijk”

Apolloon Spurs Kortrijk heeft op de eerste speeldag van de play-offs in eerste nationale meteen gestunt. Nummer twee Sasja HC moest in Sportcampus De Lange Munte met 23-20 de duimen leggen voor de West-Vlamingen, die na de overwinning naar de vijfde plaats stijgen in het klassement, op twee punten van de gedeelde tweede plaats.

“Het was een zenuwachtige en gesloten eerste helft, met weinig ruimte en een schaarste aan doelkansen”, steekt spelverdeler Natan Driesens van wal. “Beide aanvalslinies zaten vaak in de tang van de verdediging, met een lage 9-9-tussenstand aan de rust tot gevolg. In de kleedkamer probeerden we wat andere accenten te leggen en het lukte na de pauze dan ook iets vlotter om de bal sneller rond te laten gaan. We slaagden er na tien minuten in om een kloofje van drie punten uit te bouwen, die we tot het laatste fluitsignaal niet meer handen gaven.”

“In de reguliere competitie wou het niet lukken tegen Sasja, maar eigenlijk is het wel een ploeg die ons ligt. De voorbije maanden stonden we gewoon vaak niet op ons sterkst en werden we vaak genekt omdat we maar een beperkt aantal wisselmogelijkheden hadden op de bank. Tegenwoordig staan we al iets sterker op onze benen en heeft coach Vercauteren al meer troeven tot zijn beschikking.”

Alle thuismatchen winnen

Kortrijk kwalificeerde zich als laatste club voor de play-offs en begon die nacompetitie zo met één punt op de laatste plaats, maar na enkele verrassingen op de eerste speeldag ziet de situatie er al meteen rooskleuriger uit. Leider Eupen speelde gelijk tegen nummer vijf Eynatten-Raeren, terwijl gouwgenoot Izegem nummer drie Kreasa Houthalen wist te kloppen. “De kaarten zijn al meteen door elkaar geschud”, ziet ook Driesens. “De play-offs zijn een totaal andere competitie, waarin alles mogelijk is. Wat is onze doelstelling? In de eerste plaats willen we beter handbal brengen dan de voorbije maanden. Daar zijn we tegen Sasja al in geslaagd. Verder willen al onze thuismatchen winnen om onze supporters te plezieren. Meestrijden voor promotie is geen prioriteit voor ons, maar het zou wel deugd doen om één of meerdere ploegen achter ons te laten in het klassement”, besluit de spelverdeler, die dit weekend met Kortrijk naar KTSV Eupen trekt.