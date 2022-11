Natan Driesens en Apolloon Kortrijk op play-offschema: “Er is geen uitgesproken favoriet”

voetbal tweede provinciale A Doelman Ivo Spobeck en ’s Herenelde­ren van 1-4 in minuut 89 naar 4-4 in minuut 99: “Dit is mijn eerste doelpunt en ik zal die gelijkma­ker nooit vergeten”

Wat een ontknoping in de wedstrijd tussen ’s Herenelderen en DH Jeuk in tweede provinciale A afgelopen weekend. Na 89 minuten flikkerde 1-4 op het bord en leken de jongens van Jeuk te gaan stunten. Voetbal is geen exacte wetenschap en op miraculeuze wijze konden de mannen van T1 Wesley Warnots nog in de 99ste minuut de gelijkmaker scoren. Held werd doelman Ivo Spobeck, want hij tikte de 4-4 binnen.

11:51