Nastja Claessens en Waregem boeken in derby eerste zege van seizoen: “Geloof in winst was erg groot”

BASKETBAL TOp division WomenDe kop is eraf voor Basket Waregem. De ploeg van coach Frederic Claessens pakte in de derby tegen Kortrijk Spurs haar eerste overwinning van het seizoen in Top Division Women (66-53). Een mijlpaal, ook voor dochterlief Nastja Claessens, die een groot aandeel in de overwinning had.