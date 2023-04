Nastja Claessens en Emma Vindevogel aan laatste wedstrijden bezig bij Waregem: “Castors Braine ligt ons niet”

Voetbal tweede nationale A Fanno Nijst met Olsa Brakel nog niet zeker van behoud na tweede nederlaag op rij: “Dit verdienden we niet”

Twee wedstrijden geleden prijkte Olsa Brakel nog op kop van de derde periode, maar die eindronde mogen ze aan de Parkweg ondertussen wel helemaal vergeten. Na de nederlagen tegen Wetteren en Zulte Waregem B moet geel-zwart zowaar opnieuw naar beneden kijken. Zekerheid over het behoud is er immers nog steeds niet. De resterende vijf matchen moet Olsa minstens nog vier tot vijf punten zien te sprokkelen om helemaal zeker te zijn. Wetende dat de slotmatch er eentje is tegen het al veroordeelde Erpe-Mere zou dat geen probleem mogen zijn.