Nassim Saidi sleept met KVK Tienen een gelijkspel uit de brand tegen subtopper Heist: “Foutjes kosten ons de drie punten”

En dan te denken dat beide tegengoals vermeden konden worden. Bij de 0-1 kreeg Mylan Ferreira Carrasco net iets te veel tijd en ruimte om aan te leggen, terwijl ook het schot niet onhoudbaar leek. En aan de 1-2 op het halfuur ging een flater van een onzeker ogende doelman Bouzian vooraf, die zomaar tegen een Heistse speler aan trapte. “Individuele fouten met grote gevolgen, want tegen een ploeg van het kaliber van Heist betaal je zoiets uiteraard cash”, moest ook Nassim Saidi vaststellen. “Heel spijtig, aangezien ik wel het gevoel had dat we aanspraak konden maken op de driepunter. Pas op, Heist is een sterk geheel, anders blijf je ook geen twaalf keer op rij ongeslagen. Maar als je ziet dat we via Naudts nog twee keer het doelhout treffen, dan had de overwinning er ingezeten zonder die foutjes. Zeker na de pauze lagen er mogelijkheden, na een vrij gesloten eerste helft. Maar goed, we hebben toch de nodige weerbaarheid getoond. Die zege komt er vroeg of laat wel, misschien volgende week tegen Wezet al (knipoogt).”