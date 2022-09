Nassim Chadli en Lommel SK onderuit tegen een uitgekookt SK Beveren: “We hebben de kansen in de eerste helft laten liggen”

Het voorlaatste SK Beveren had zijn start gemist. Lommel had vertrouwen getankt na de zege bij Jong Genk. Toch liep het opnieuw fout voor de Noord-Limburgers die tegen een uitgekookt SK Beveren een 0-2 thuisnederlaag leden, net zoals tegen Anderlecht Futures.

De openingsfase was duidelijk voor de thuisploeg met een snelle omschakeling. Uit het balverlies van de bezoekers kwam er gevaar. Eerst kon Caué richting doelman Reus en zijn assist werd door Anello naast de kooi gedeponeerd. Twee minuten later opnieuw groen-wit. De Hongaarse internationaal Vancsa bediende Caué en die besloot met een plaatsbal rakelings naast. De reactie van de Waaslanders kwam snel. Hoggas met een afleggertje naar Barry en die haalde uit in de kleine rechthoek. Doelman De Busser had een knappe reflex in huis.

Rond het halfuur opwinding. Chadli vertrok op zijn rechterflank en werd compleet neergetrokken door Vukotic. De Noord-Limburgers schreeuwden om een rode kaart. Ref Diskeuve trok een geel karton. Drie minuten voor de rust een grote kans voor Anello, maar zijn poging werd nog op het nippertje afgeblokt. Aan de overkant kreeg de vrijstaande Barry alle tijd van de wereld en hij krulde het leder perfect in de verste hoek. Heerlijk doelpunt. Op slag van rust trok Anello op avontuur, maar werd neergetrokken door Vukotic. De scheidsrechter zag er geen graten in. Cruciale fase, want Vukotic kreeg geen tweede gele kaart. Anello bleef gekwetst in de kleedkamer met een liesblessure stelde clubdokter Jan Huysmans na afloop.

Na de rust eerste kans voor de thuisploeg met een schot van Belghali. Doelman Reus was bij de les. Even later mocht Monjonell zijn debuut vieren. Beveren nam meer het commando over en op aangeven van Hoggas liet Maderner de kans liggen om de partij te beslissen. Voor het ingaan van het slotkwartier kwam plots Barry alleen voor doel. Hij besloot onbesuisd naast. Twee minuten voor tijd nam Everton alle twijfels weg. Hij scoorde met een geweldig vluchtschot in de kruising.

Ontgoochelde Nassim Chadli

“We hebben onze kansen niet afgewerkt in de eerste helft”, stelde een ontgoochelde Nassim Chadli. “De fase met Anello was cruciaal. In mijn ogen moest Vukotic een tweede gele kaart trekken. Hij was het ook die mij neertrok toen ik richting doel ging. Het is frustrerend opnieuw thuis te verliezen, want er waren kansen genoeg. Al moeten we ook eerlijk toegeven dat SK Beveren de tweede helft voor hun rekening nam. Ik ben blij hier in Lommel. Het is een leuke club", besluit Chadli.

LOMMEL SK: De Busser, Belghali, Roque, Lemoine (56' Monjonell), Wuytens, Henkens (87' Pierrot), Chadli, Anello (46' Martinez), Granell, Vancsa (77' Talvitie), Caué.

SK BEVEREN: Reus, Everton, Jacobsen (87' Mertens), Hoggas, Van Damme, Ribeiro (46' Reyners), Corryn, Vukotic, Barry (87' Wuytens), Bateau, Maderner.

DOELPUNTEN: 44' Barry (0-1), 88' Everton (0-2).

GEEL: Roque, Henkens, Vukotic, Ribeiro.

SCHEIDSRECHTER: Diskeuve.