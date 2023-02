Nasser Mazouz (KSC Dikkelvenne) na 1-1 bij Harelbeke: “Twee punten laten liggen, onszelf vergeten belonen”

In het Forestierstadion was Dikkelvenne het eerste halfuur baas. Doelman Sören Dutoit pakte een paar moeilijke ballen, maar was in minuut 21 kansloos toen na voorbereidend werk van Cédric Deceuninck Soriba Sylla de score opende. Maar in het derde kwartier viel de bezoekende motor een beetje stil.

“Het eerste halfuur tikten we de bal rustig rond, op die manier kwamen we ook aan een doelpunt”, reageerde Mazouz. “De hele week had trainer Lieven Gevaert erop gehamerd dat we op stilstaande fasen in de tweede zone attent moesten zijn. Toch slikten we net voor de rust de gelijkmaker toen iemand helemaal vrij gelaten was. Jammer. Harelbeke schakelde in die fase van de wedstrijd over op lange ballen, maar dat lag ook aan ons. We waren even gestopt met spelen. Dat was tijdens de rust natuurlijk ook wat onze trainer benadrukte. Ik denk dat we een degelijke tweede helft speelden. Alleen jammer dat we die tweede goal niet lukten.”

Twee topkansen

Dikkelvenne kreeg twee uitstekende gelegenheden op de winninggoal. De invallers Jelle De Schrijver en Jahrdell Constansia knutselden een goeie actie in elkaar. Zij brachten Dennis Van Vaerenbergh in stelling, maar het vizier van de topschutter van Dikkelvenne stond niet scherp. En in de slotminuut viel een voorzet van Constansia bovenop de lat. De rebound werd weer voor doel gebracht. Vanop zeven of acht meter kon Deceuninck aanleggen, maar hij kanjerde de bal over het thuisdoel.

“We lieten twee punten liggen, dat is de enige mogelijke conclusie na deze partij”, aldus Mazouz. “Twee hele grote mogelijkheden kregen we in de slotfase, we vergaten onszelf te belonen. Op Zelzate hielden we vooral op mentaliteit in de tweede helft het hoofd boven water. Hier bleven we goed voetballen, dat is een pluspunt. Cédric Deceuninck speelt een geweldige wedstrijd. Met onder meer de assist bij de openingsgoal. Je kan hem niet verwijten dat hij in de slotminuut die grote kans liet liggen. Jammer genoeg hebben we geen vijftien op vijftien, maar we hebben niet verloren, daarop kunnen we verder bouwen.”

