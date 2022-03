Nando Nöstlinger scoort twee keer voor Cappellen dat uithaalt op bezoek bij Houtvenne (0-5): “Juiste weergave van de machtsverhoudingen”

“De score is een juiste weergave van de machtsverhoudingen”, zegt Nöstlinger. “Alleen in het eerste kwartier zette Houtvenne ons onder druk. Er lopen wel een aantal goede voetballers rond, maar onze 0-1 was duidelijk een mentale tik. Uiteindelijk had de score aan de rust al 0-2 of 0-3 kunnen zijn. We kregen nog enkele goede kansen, niet in het minst met de strafschop, maar gelukkig maakten we het verschil dan nog na rust. Dit is een mooi antwoord na de een op zes, maar die had net zo goed vier of zes op zes kunnen zijn.”

Fan Schipper

Nöstlinger zelf dikte met zijn goals zijn seizoenstotaal aan tot drie stuks en werd na afloop met lof overladen door zijn coach, Tom Schipper, voor zijn prestaties van de voorbije weken. “Dat de coach fan van me is? Misschien wel. (lacht) Feit is dat mijn tweede seizoenshelft veel beter is dan de eerste. Toen speelde ik vrij weinig. Pas sinds de trainerswissel krijg ik meer minuten en dat vertrouwen uit zich ook in mijn prestaties. Op zich ben ik niet de grote doelpuntenmaker, maar met drie goals in evenveel wedstrijden (Nöstlinger opende zijn rekening twee weken geleden red.) dikt het nu toch wat aan.”

Hogerop

De 24-jarige Antwerpenaar streek vorige zomer neer in Cappellen voor een nieuwe stap in een al rijkgevulde carrière. Via de jeugd van Berchem, Germinal Beerschot en Anderlecht trok de middenvelder als 18-jarige naar Rapid Wien waar hij aantrad bij de beloften. Daarna ging het van de beloften van Antwerp naar RKC waar zijn contract, ook na een uitleenbeurt aan Lokeren-Temse, niet werd verlengd.

“Ik tekende bij RKC om mijn kans te gaan in de Nederlandse tweede klasse, maar in extremis promoveerde de club nog. In de Eredivisie was het voor mij veel moeilijker om kansen af te dwingen en daarna gooide corona roet in het eten. Of ik gezien mijn verleden nog ambieer om hoger te spelen? Eerste amateur zou ik toch nog graag halen. Maar of dat de reden is waarom ik nog niet bijtekende voor volgend seizoen, laat ik in het midden. Ik hou gewoon nog graag mijn opties open.”

Geen stress

“En zo is er volgende week een nieuwe kans om me in de kijker te spelen met Cappellen in de topper tegen Aalst. Dat vond ik in de heenronde een van de beste ploegen uit de reeks dus het belooft interessant te worden. Dat wij zonder stress naar die wedstrijd kunnen toeleven, zie ik in elk geval als een voordeel. Aan wil om te winnen, zal het niet ontbreken.”

