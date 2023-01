Naïm Boujouh (Lokeren-Temse) scoort al snel winning goal tegen Jong Cercle Brugge: “Jonge gasten moet je meteen bij de keel grijpen”

Neen, het was geen groots Lokeren-Temse. In werkmansplunje. “Ja, maar toch was Cercle eigenlijk nooit gevaarlijk”, klinkt het bij Naïm Boujouh. “We hadden alles onder controle.”

Laten we het dan ‘volwassen’ noemen. Zonder sprankel. Want in de tweede helft kon ook de thuisploeg geen enkele kans die naam waardig bij elkaar voetballen. Boujouh knikt: “Dat is een automatische reflex, hé. Je staat op voorsprong tegen een goede ploeg - want dat is Cercle - op een moeilijk veld, dus kruip je automatisch achteruit. Zonder écht in gevaar te komen. Alleen op het einde was het even pompen of verzuipen.”

Lokerse feesten

Wie op Daknam dacht niet aan het Torhout-scenario? De Lokerse aanhang sméékte om het laatste fluitsignaal en gooide alle decibels in de strijd om z'n ploeg over de streep te trekken. “Dan is het extra mooi om het deze keer wél te halen.”

Op inzet - de ontlading was navenant. Spelers en supporters vierden op het veld, coach Hans Cornelis feliciteerde z’n staf en spelers utibundig. Lokerse feesten in de catacomben. “Als je die ontlading ziet..”, mijmert Boujouh. “Op deze manier drie belangrijke punten pakken tegen een rechtstreekse concurrent is fantastisch. (grijnst) Iedereen content.”

Heerlijke combinatie

Want vergis u niet: een gelijkspelletje had gekund. Alles bij elkaar was de Lokerse overwinning wel verdiend. Op basis van de (schaarse) kansen én een beresterk openingskwartier. Boujouh scoorde al na vijftien minten het eerste en enige doelpunt na een héérlijke combinatie.

Vanop links zelf opgezet om via een paar tussenstationnetjes de voorzet van Maes luttele seconden later zelf in doel te werken. “Mijn eerste van het seizoen”, glundert de matchwinnaar. “Scoren is niet van mijn gewoonte. Meestal ben ik de man van de voorzet.”

Het maakte z’n vreugde alleen maar groter. “Ik scoor één keer in de drie jaar, Toon”, gekscheerde hij in de catacomben tegen Toon Janssen toen die hem plaagde met alle persaandacht. Net na z’n doelpunt vloog hij richting maatje Youssef Boulaouali. “Dat was een reflex", grinnikt Boujouh. “Een jongen waar ik zeer goed mee overeenkom. Het was een moment van euforie. Dan gebeurt dat, hé (lachje). Het maakt niet uit wie scoort, maar ik ben blij dat ik mijn steentje heb bijgedragen.”

Verschroeiende start

Boujouh’s doelpunt bleek het hoogtepunt van een verschroeiende start van de Lokeraars - pas rond het halfuur kwam Cercle Brugge beter in de match. Een paar minuten na de openingstreffer had Maes het zelfs volledig kunnen - en misschien wel moeten - afmaken, maar hij kraakte z’n schot.

De Lokerse omsingeling was volledig volgens plan. “Zulke jongen gasten moet je meteen bij de keel grijpen”, verklaart Boujouh. “Dat hebben we gedaan. We waren scherp in de duels, zonder over de schreef te gaan, en zetten hoge druk. Dat heeft goed uitgepakt.”

Jammer genoeg kreeg dat na de pauze dus geen vervolg. Lokeren-Temse is een belangrijke overwinning, maar géén spektakelstuk rijker.

Op de volgende speeldag tegen Jong Zulte Waregem, dan maar?

Lokeren-Temse – Cercle Brugge U23 1-0

Lokeren-Temse: Merckx, Kompany, De Neve, El Banouhi, Boujouh, Janssen, Maes, Van Walle, Van Moerzeke, Vermeiren (85’ Casagolda) en Vercauteren (69’ Boulaouali).

Cercle Brugge u23: Langenbick, Torres, Ackx (59’ Bouhadi), Vandemaele (77’ De Block), Coens (70’ Lucker), El Bahri, De Schepper, Lietaert, Martlé, Vervaecke.

Doelpunten: 15’ Boujouh (1-0)

Geel: /

