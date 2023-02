Naigell Vanfleteren (SV Rumbeke): “We staan voor de vier weken van de waarheid”

Gisteren kwam er slecht nieuws voor het West-Vlaamse voetbal vermits de eerste ploeg van reeksgenoot SV Anzegem er de brui aan geeft en niet meer in actie zal komen. Goed nieuws wellicht voor de ploegen die in de degradatiestrijd betrokken zijn, maar bij SV Rumbeke willen ze vooral de focus op het eigen team houden. De 28-jarige Naigell Vanfleteren, woonachtig in Rollegem-Kapelle en aan zijn derde seizoen toe bij SV Rumbeke, kijkt hoopvol vooruit. “We hebben ons lot in eigen handen”, weet de aanvallende middenvelder, die ook wel eens op de flanken uitgespeeld wordt. “We staan voor de vier weken van de waarheid. Zaterdag ontvangen we Jong Lede en daarna zijn er duels tegen rechtstreekse concurrenten Eendracht Wervik, Elene-Grotenberge en Eppegem. In die matchen zullen we ons vel moeten zien te redden. Over een goede maand zullen we al een stuk wijzer zijn, maar toch zullen we tot op het einde van het seizoen alles moeten blijven geven om deze mooie club in derde nationale te houden.”

Te late promotie

“Vorig seizoen konden we via de eindronde en ook door het grote aantal extra stijgers de sprong naar derde nationale maken. We kwamen als club pas uit tweede provinciale zodat die nieuwe promotie er toch eerder wat onverwacht kwam. Iedereen binnen de club was uiteraard in zijn nopjes dat we als club opnieuw op nationaal niveau konden voetballen, maar door die late promotie zat het bestuur in een moeilijke positie om nog veel extra transfers te realiseren. Zo hebben we een eerder smalle kern, maar als iedereen fit is, zijn we zeker voldoende gewapend om de middenmoot in derde nationale te halen. In onze laatste wedstrijd op het veld van Avanti Stekene gingen we met 3-0 de boot in, maar misten we een viertal basisspelers. Gelukkig was er vorige week een vrij weekend zodat we nu toch wat extra de batterijen konden opladen en hopelijk ook wat spelers kunnen recupereren.”