Nachon Nsingi (OHL): “Mooi dat play-off 2 nog kan”

Scorende spitsen

“Mooi dat play-off 2 nog kan, wij blijven er ook echt in geloven”, zegt Nachon Nsingi, die in Oostende na wekenlang blessureleed in de tweede helft inviel en de vierde OHL-goal voor zijn rekening nam, zijn vijfde van het seizoen. Merkwaardig: ondanks de afwezigheid van de geblesseerde Mario Gonzalez blijkt OHL plots weer scorende spitsen in huis te hebben. Want naast Nsingi scoorde ook Leicester-huurling Opoku. Hij maakte er met een echte spitsengoal 0-2 van, zijn tweede treffer in twee wedstrijden. De andere twee Leuvense goals kwamen er via een sterke Schrijvers – zijn tweede van het seizoen – en van Thorsteinsson, die met een strafschop zijn doelpuntentotaal in deze campagne op tien bracht.