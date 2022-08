Nachon Nsingi (OHL): “Als jongere leer je veel van goede ploegmaats en sterke tegenstanders”

Bij OHL zijn ze nog steeds op zoek naar een sterke, scorende spits, maar intussen heeft coach Marc Brys alle vertrouwen in Nachon Nsingi. De 21-jarige Brusselaar die vier jaar geleden door OHL bij Crossing Schaarbeek werd weggeplukt, is met zijn 1,76 meter op het eerste gezicht geen opvallende verschijning als diepe spits. Vorig seizoen vrijwel anoniem bij de beloften, nu met zijn snelheid en beweeglijkheid en duelkracht zeker geen ‘gat’ in de ploeg. En al zeker niet als hij ook nog gaat scoren, zoals vorige zondag op de Bosuil. Waar hij Alderweireld eventjes opzij zette en er 0-1 van maakte.

“Ik ben niet zo vlug onder de indruk van tegenstanders, hoe gerenommeerd ze ook zijn”, zegt hij. “Dat verlamt me niet. Ik denk eerder: een gevierde international als Alderweireld en die sterke verdedigers van Club Brugge hebben ook maar twee benen en twee armen. Trouwens, als jongere leer het meest bij als je zelf goede ploegmaats hebt – wat bij OHL het geval is - en als je sterke tegenstanders moet bekampen. Je moet er in elke wedstrijd én op elke training honderd procent en meer voor gaan, gefocust en scherp blijven en vooral hard werken en veel lopen in functie van de ploeg. Doe je dat, dan krijg je als jongere bij OHL wel degelijk kansen”.

“Slimme spelers grijpen op die manier hun kans met beide handen, en Nachon is zo’n slimme speler”, zegt Marc Brys. “Hij ligt ook goed in de groep, is beleefd, heeft oog voor de hiërarchie maar zegt wel – op een goede manier - wat hij denkt. En met zijn snelheid en zijn acties is hij dikwijls onberekenbaar voor zijn tegenstanders”.

Geduldig en respectvol

Voor aanvang van het seizoen 2021-22 mocht Nachon Nsingi al mee op oefenstage, net als een half dozijn andere beloftevolle jongeren. Maar die werden – op uitzondering van de toenmalige revelatie Mandela Keita na, die nu nog even in de lappenmand ligt – weer naar de B-kern verwezen. “Ik had het daar even moeilijk mee, maar liet het hoofd niet hangen. Ik dacht: ik moet nog méér geven, nog harder mijn best doen. En geduldig blijven. Belangrijk ook: je moet jezelf altijd in vraag stellen. En ik besef goed dat ik nog stappen te zetten heb. Mijn kopspel en spelen met de rug naar doel bijvoorbeeld, daar moet ik nog serieus aan werken.”

Als hij het even moeilijk heeft of heel even de neiging zou vertonen om te verslappen, kan hij op zijn mentor en ploegmaat Pierre-Yves Ngawa rekenen. “Hij zorgt ervoor dat ik het hoofd koel houd en hij houdt me constant bij de les. Ik heb veel respect voor de staf en mijn ploegmaats, en in de eerste plaats voor Pierre-Yves. Zoals ik ook een enorm respect heb voor mijn moeder. Dank zij haar konden mijn broer – doelman bi Crossing Schaarbeek, red – en ik doen wat we het liefst doen: voetballen. Zij bracht ons overal naartoe en verzorgde en begeleidde ons goed. Ik kan haar niet genoeg danken.”

Ricca en Vlietinck

OHL legde vrijdag twee Club Brugge-spelers vast. Thibault Vlietinck (25), de voorbije twee seizoenen al geleend van Club Brugge, werd definitief overgenomen en tekende een contract voor vier seizoenen. Marc Brys ziet in hem een extra troef op het middenveld. De linksvoetige verdediger Uruguayaan Federico Ricca (27) zette zijn handtekening onder een driejaarscontract. Brys wil hem in eerste instantie uitspelen als linker centrale verdediger. De match tegen hun ex-ploeg komt voor beiden wel te vroeg.