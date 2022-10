Nacho Miras (SK Deinze) heeft een duidelijke ambitie: “Eind dit seizoen een betere keeper zijn”

Autosport Tom van Eenaeme kampioen in de Belcar Skylimit Sprint Cup. Jong Oost-Vlaam­se talent zeer sterk in 2022

Het autosportseizoen in ons land is quasi achter de rug en twee van de belangrijkste series, de Belcar Skylimit Sprint Cup en het Belcar Endurance Championship kennen sinds afgelopen weekend hun kampioenen. Bij die kampioenen is ook de jonge Oost-Vlaming Tom van Eenaeme, die een zeer mooi seizoen in de Belcar Skylimit Sprint Cup afwerkte met een titel in de klasse 3 als resultaat. Hij behaalde niet minder dan zeven zeges in tien wedstrijden en kroonde zich zo tot titelhouder in 2022. Meteen het bewijs dat de Belcar Skylimit Sprint Cup een perfecte kweekvijver voor jong talent is.

14 oktober