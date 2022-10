Nacho Miras, doelman SK Deinze, heeft een duidelijke ambitie: “Eind dit seizoen een betere keeper zijn”

De eerste twee speeldagen zat Nacho Miras op de bank. Thuis tegen Virton nam hij plots de plaats in van Adrián Ortolá, maar de volgende drie partijen was hij opnieuw invaller. Toen trainer Taka de handdoek gooide gaf interim-trainer Antonio Calderón de 25-jarige Miras opnieuw de voorkeur. Op het Kiel behoedde hij zijn ploeg in de tweede helft voor een afstraffing. Thuis tegen Lommel mocht hij z’n eerste clean sheet aanvinken.

“Uiteraard was ik ontgoocheld toen ik niet aan de competitie begon”, gaf Nacho Miras toe. “Ik ben een competitiedier, ik wil altijd spelen. Hard blijven werken, wachten op mijn kans was de boodschap. Die is er nu gekomen. Ik hoop dat ik een aantal weken of maanden basisspeler blijf. Mijn ambitie is altijd op het einde van het seizoen een betere doelman zijn dan in het begin.”

Serge Leuko

Nacho Miras is een avonturier. Toen hij amper achttien was vertrok hij in z’n eentje naar Amerika. Hij speelde twee seizoenen bij de Valparaiso Crusaders, werd nog even verhuurd aan de beloften van FC North Carolina en keerde terug naar Spanje. Waar hij bij derdeklasser Réal Balompédica Linense voetbalde. “Mijn contract liep ten einde en ik wist dat Adrián Espárraga en de scouts van Deinze mij volgden”, vertelde Miras. “Zij kwamen naar Spanje om te praten. 1B kende ik toen uiteraard niet. Ik probeerde links en rechts wat informatie te verzamelen. Onder meer via mijn goeie vriend Serge Leuko, de Kameroener die twee seizoenen geleden bij Beveren speelde.”

De Spaanse doelman raakte overtuigd en tekende bij Deinze een contract van twee seizoenen met optie op een derde. “Dankzij Serge Leuko weet ik dat onze tegenstander van vrijdagavond in deze reeks één van de grootste clubs is”, aldus Miras die in Zuid-Spanje het levenslicht zag. “Ben zeker dan het vrijdagavond een goeie wedstrijd wordt. Beveren won enkele keren op rij, wij pakten vorige week een broodnodige overwinning. We zijn klaar.”