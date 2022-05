Naast Remco Evenepoel ook Biniam Girmay blikvanger op Gullegem Koerse?

voetbal Provincia­le eindronden: Kenny Müllenmeis­ter en Park Houthalen spelen gelijk in Lindelhoe­ven: “Woensdag voor eigen publiek promotie naar eerste afdwingen”

Het is nog niet zeker wie volgend seizoen naar eerste provinciale promoveert. In het eerste finaleduel hielden Lindelhoeven en Park Houthalen elkaar in evenwicht. Bezoeker Park dwong de meeste doelkansen af, maar verzuimde deze te benutten. Met een 1-1 gelijkspel kan de promotiestrijd nog alle kansen uit. “Op eigen veld moeten we de klus afmaken”, zegt Parkspeler Kenny Müllenmeister. “Maar als er spanning in de lucht hangt, is dit niet altijd zo simpel.”

22 mei