Naar een tweestrijd tussen vader en zoon Roose in Ghistelehof Sportcomplex?

tennisIn Ghistelehof Sportcomplex is het kersttoernooi enkele dagen geleden op gang geschoten. In Gistel staan er zowel enkel- als dubbelreeksen op het programma en moeten er in totaal 172 inschrijvingen verwerkt worden.

Mannen 2 is de hoogste reeks in het enkelspel en heeft acht deelnemers. Opmerkelijk is dat vader en zoon Jeroen en Sander Roose die lijst aanvoeren. Papa Jeroen is een ex-A-speler en telt nog altijd 90 punten. Hij is in Gistel eerste reekshoofd en bekampt zaterdagochtend in zijn kwartfinale 75-punter Rembert Sinnaeve. Zoon Sander Roose telt 5 punten minder dan zijn vader en is in Gistel als 85-punter het tweede reekshoofd. Hij wist zich alvast als eerste te plaatsen voor de halve finales na een 6-1, 6-1-zege tegen 75-punter Vincent Coulier. Ook 80-punter Tanguy Frederickx van TC Diest wist een ticket voor de halve finale te bemachtigen na een 6-4, 6-4-overwinning tegen Jeroen Van Beneden. Het laatste vacante plaatsje in de halve finales gaat naar de winnaar van het duel tussen 80-punter Tanguy Catrysse van het Oost-Vlaamse Racso en 85-punter Andres Minne van TC Kortemark.

OTC in mannen 3

In mannen 3 is Ostend TC reeds zeker van een finaleplaats, want Brynn Quarin en Mathias Magnus kijken elkaar in de halve finale in de ogen. Brynn Quarin won in zijn kwartfinale met 6-3, 7-6 van TC Koksijdespeler Emile Potgens terwijl Mathias Magnus drie sets nodig had om Lorens Vandevelde van TC l’Armorial uit het toernooi te kegelen. Bovenaan de tabel moeten de kwartfinales nog gespeeld worden en staan de duels Leonard Meulemeester - Nick De Wannemaeker en Steven Steenhoudt - Thomas Dewulf de komende dagen op het programma.

Dubbels

Ook de dubbels hebben een goede bezetting. In dubbel mannen 60 punten is de eerste halvefinalist al gekend en dit na een heel spannende wedstrijd. Bert Bailleul en Yanic Beyen hadden immers een matchtiebreak van 10-8 nodig om voorbij Jurgen Eeckloo en Gunther Van Audenaerde te geraken. In dubbel gemengd 30 punten noteerden we eveneens een prangende kwartfinale want Marian Vanthournout van TC De Koddaert en Wesley Bistoen van Bloemenhof hadden een matchtiebreak van 11-9 nodig om het plaatselijke duo Stephanie Vermeulen - Johan Proot uit te schakelen.

