Na zilver op BK tijdrijden is honger Jari Verstraeten niet gestild: “Op een dag moet het maar eens meezitten”

Nooit wanhopen! Jari Verstraeten trekt zich op aan het tijdritverleden van Kurt Geysen en geeft de hoop op de driekleur zelfs niet op. Ook al is tweevoudig tijdritkampioen Guillaume Seye acht jaar jonger dan de Gentbrugse tandarts-endodontoloog. “Kurt Geysen werd eerst enkele keren tweede en derde en viel ook een paar malen naast het podium voor hij in 2019 in Middelkerke de Belgische tijdrittitel pakte”, weet Verstraeten. “Op een dag moet het maar eens meezitten. Guillaume kan ook eens een slechte dag hebben. Hij had vandaag pech voor de start. Op een fiets waar hij nog nooit mee had gereden was hij per kilometer meer dan één seconde sneller dan mij. Hij is te sterk. Maar als je niet meedoet kan je niet winnen. En ik kan nog wel eventjes mee.”

In de beugels liggen

Verstraeten oordeelde dat hij donderdag in Gavere de perfecte tijdrit reed. Hij moet het vooral hebben van zijn positie op de fiets. In april legde hij op het PK tijdrijden in St-Lievens-Esse de duimen voor David Desmecht. “Toen zaten de omstandigheden wat tegen”, herinnert hij zich nog. “Die dag stond er een bijzonder felle wind. Ik moet het hebben van mijn positie. In een tijdrit moet ik veel in de beugels kunnen liggen, ik moet me zo klein mogelijk kunnen maken. Dat was op het PK door de weersomstandigheden niet mogelijk. Niettemin moet ik eerlijk bekennen dat ik toen niet goed was van de tweede plaats na David Desmecht, een man die het meer moet hebben van de power.”

Mindere tweede ronde

Op het BK nam Verstraeten revanche. Want in de loop van de tweede ronde ging hij over de Oost-Vlaamse kampioen bij de elite zonder contract die één minuut voor hem was gestart. “Nochtans reed ik een tragere tweede ronde”, aldus Verstraeten. “Toch haalde ik David Desmecht in, maar hij reed me weer voorbij. Alsof ik tevreden was dat ik hem voorbijstak en dan stilviel. Even later ging ik opnieuw over hem. Dat was een klein beetje revanche voor het tegenvallende PK.”