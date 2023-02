Na zeven zeges op rij weet leider Voorde-Appelterre opnieuw wat verliezen is: “Terechte nederlaag”

Voetbal Derde nationale AHet kan dan toch. Na een reeks van zeven overwinningen op rij weet leider Voorde-Appelterre opnieuw wat verliezen is. Tegen een op dreef zijnd Eendracht Aalter, dat voor aanvang ook 12 op 12 had geboekt, speelde de fusieploeg een zwakke eerste helft. Na de rust draaide de Voordse machine veel beter, maar viel het doelpunt aan de overzijde. Door de winst van Tempo Overijse wordt de strijd om de titel opnieuw ongemeend spannend. Tussen beide ploegen gaapt nog slechts een kloof van één punt.

Voorde-Appelterre moest het voor de lastige verplaatsing naar Aalter stellen zonder Tresignie die wegens schoolverplichtingen er nog niet bij was en ook de ervaren kapitein Arnaud De Greef moest wegens een schorsing langs de kant toekijken. “En een speler als Arnaud hebben we wel gemist. Met al zijn ervaring weet hij als geen ander een organisatie neer te zetten en bovendien is hij loepzuiver in zijn passing. Vooral dat laatste hebben we in de eerste helft sterk gemist”, blikte de Voordse coach Bart De Durpel terug.

Hij beseft dat, na een reeks van zeven overwinningen op rij, een nederlaag achter de hoek loert en noemt het verlies op Aalter ook geen ramp. Al had Voorde bij winst na de eerste ook de tweede periodetitel gepakt. “Dit verlies was verdiend. Zeker als je onze eerste helft bekijkt. Als we dan tegen een 2-0 aankijken, hebben we niks te zeggen. Na de pauze ging het beter en hadden we de kansen om via Figys, Lepage en De Drie op voorsprong te komen. De goal vielt echter aan de overkant en dat was helemaal de verdienste van Aalter. Als die ploeg zo blijft spelen, dan kan het niet anders dan dat zij niet degraderen”, had De Durpel lof voor de tegenstander.

Tien finales

Voorde-Appelterre staat nu nog voor tien finales in de race om de titel. Na het verlies van Hamme lijkt de strijd enkel nog tussen de fusieploeg en Tempo Overijse te gaan. “Het wordt zaak ons volgende week tegen Drongen te herpakken, al moeten we in die match wel Van Der Wilt en Machtelinckx missen die beiden hun derde geel pakten. Normaal gezien recupereren we wel De Greef en Tresignie”, aldus De Durpel.

KVE Aalter: Rogiest, Wagebaert, Van De Walle (75’ Sucaet), Van Der Cruyssen, Dönmez, Hoornaert (83’ De Coninck), Smessaert, Verplancke, Van Kerrebroeck, Vercauteren (90’ Coens), Janssens.

Voorde-Appelterre: Maxim Figys, De Drie, Afukuzi-Mbo (78’ Mobutu), Van Mossevelde (68’ Thielemans), D’Hoore (75’ Baudewyns), Nerinckx, Lepage, Machtelinckx, Dumortier, Gil Figys, Van Der Wilt

Doelpunt:70’ Janssens (1-0)

Geel: Hoornaert, De Drie, Van Der Wilt, Machtelinckx.