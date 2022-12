Na zeven jaar scheiden wegen van trainer Jempi Custers en KAC Betekom op het einde van het seizoen: “Mag best fier zijn op wat ik achterlaat”

Wie Betekom zei, zei Jempi Custers en omgekeerd. Die zekerheid had je nog in een steeds veranderende voetbalwereld wanneer je je begaf naar de Grote Baan in Betekom. Maar daar komt dus in mei 2023 een einde aan, zo liet de club in een persbericht weten:

“De beslissing, die in onderling overleg werd genomen, is uiteraard niet makkelijk omdat Jempi al zeven jaar een certitude is in onze club en hij de visie die KAC Betekom belichaamt, wilt uitstralen”, stelt sportief verantwoordelijke Wim Van Uffel. “Toch is het voor ons sportieve verhaal belangrijk dat er naast standvastigheid ook ruimte komt voor een nieuwe wind met nieuwe inzichten voor ons voetbal. We hopen het nog lopende seizoen op een succesvolle manier af te sluiten met Jempi en we zijn zeer dankbaar voor alles wat hij voor de club heeft betekend”, sluit Van Uffel af.

Einddatum

Voor velen dus verrassend nieuws, niet in het minst voor Jempi Custers zelf: “Ik was eerlijk gezegd verrast ja en dat hoor ik ook van anderen”, opent de Betekomse T1. “Niet zo leuk nieuws natuurlijk, maar dat is nu éénmaal eigen aan het voetbal. En daar ben ik ook heel nuchter in. Ik zeg vaak dat hoe langer je ergens trainer bent, hoe korter je einddatum is. Er zouden heel wat trainers zijn die nu wild om zich heen zouden schoppen, maar zo ben ik niet. Het is een keuze geweest van een deel van het bestuur en daar moet ik mij bij neerleggen, punt. Ik kan het daar eens of oneens mee zijn, het resultaat blijft toch hetzelfde.”

“Dat neemt echter niet weg dat ik fier mag zijn op hetgeen ik hier straks achterlaat. We hebben samen iets opgebouwd, een soort van voetbal geïntroduceerd. Mooi voetbal, maar ook wel gekoppeld aan resultaten. En dat met niet het grootste budget uit de reeks. Sportief verantwoordelijke Wim Van Uffel heeft daar een grote rol in gespeeld waarvoor ik hem graag wil bedanken. We laten hier toch een soort van legacy achter.”

Stabiele nationaler

In de voorbije zes seizoenen zag Custers Betekom één keer degraderen naar eerste provinciale om het jaar nadien in 2018 meteen terug te promoveren naar nationale én een ticket voor de eindronde te bemachtigen tegen Lyra-Lierse: “En buiten het afgelopen jaar ook steeds rond plaats vijf geëindigd”, vult Custers aan. “Dat wijst er toch wel op dat we doorheen de jaren een stabiele nationaler zijn geworden met vaak leuk en attractief voetbal. Datgene waarvoor mensen naar een match komen kijken en daarvoor wil ik ook staan als trainer.”



Je hebt je geloof in het trainerschap dus zeker niet verloren? “Absoluut niet. Ik zit er al zolang in, trainer zijn is gewoon een passie van mij. En dat zal zo blijven. Maar ik ga ook niet alles doen. Ik ga altijd op zoek naar een club waarbij ik voel dat ik samen iets kan opbouwen. Dat was bij Wijgmaal zo, dat was bij Betekom zo en dat zal in de toekomst niet anders zijn.”

Supporter rijker

“Ik heb tot slot altijd gezegd dat ik twee clubs van mijn hart heb omdat ik er jarenlang als speler actief was en dat zijn Racing Genk en Stade Leuven. En daar hoort Betekom nu ook bij. Ondanks deze beslissing zijn ze straks zeker een supporter rijker”, besluit Custers met mooie woorden.

