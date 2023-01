Na zes maanden Club NXT is Lennart Mertens terug bij SK Deinze: “In de zomer weggegaan omdat ik Taka niet vertrouwde”

voetbal challenger pro leagueLennart Mertens (30) is terug bij SK Deinze. Hij houdt het na een half jaar bij Club NXT voor bekeken en tekende bij de oranjehemden een contract tot juni 2026. Mertens krijgt vier matchen om Deinze naar play-off 1 te loodsen. Zondag is hij in de inhaalmatch tegen Beerschot niet speelgerechtigd.

We vonden het vorige zomer een uitermate eigenaardige transfer. Mertens, in zes seizoenen SK Deinze goed voor 83 treffers, verliet de Dakota Arena om in dezelfde reeks bij een beloftenploeg te gaan spelen. Een team waarmee hij nooit in 1A kan belanden want Club NXT kan niet promoveren. Hij zag zijn vrienden Tom Vandenberghe (Kortrijk), Viktor Boone (Union) en Youssef Challouk (Kortrijk, nu RWDM) vertrekken. Bij een club die in februari 2022 in buitenlandse handen kwam. “In die nieuwe eigenaars had ik vertrouwen, maar niet in de trainer die ze aanstelden”, benadrukt Mertens. “Niet in zijn visie, niet in zijn communicatie. Vandaar dat ik vertrok.”

Vertrouwen in trainer

Mertens kreeg gelijk, want de passage van de Japanner Taka deed in Deinze meer slecht dan goed. Intussen is Marc Grosjean al dik twee maanden in Deinze aan het werk. Hij loodste de club vanuit de bodem van het klassement naar de achtste plaats en zag heel nipt kwalificatie voor de kwartfinale van de Beker van België door de vingers glippen. In Grosjean heeft Mertens wel veel vertrouwen.

Langdurig contract

“Eens de besprekingen over een terugkeer op gang kwamen, heeft Marc Grosjean er elke dag op aangedrongen weer voor Deinze te tekenen”, gaat Mertens verder. “Uiteraard ken ik hem van vroeger, als trainer bij tegenstrevers van Deinze. Hij is een joviale man, een open persoon, iemand waarmee je kan praten. Bovendien is duidelijk wat hij wil, iedereen weet wat hij op veld moet doen. Dat trok me mee over de streep. Bovendien kon ik een contract tot 2026 tekenen. Dan zal ik 34 jaar zijn. Ik moet eerlijk toegeven dat ik me bij Club NXT toch niet honderd procent goed in mijn vel voelde. Al was het wel een hele ervaring te kunnen meetrainen met het eerste elftal van Club Brugge en oefenmatchen te kunnen spelen. Deinze polste in november al eens hoe ik me bij Club NXT voelde. In deze wintermercato waren ook andere ploegen uit 1B geïnteresseerd plus een buitenlandse club. Toen ging de bal aan het rollen. Ik koos voor een huis dat ik door en door ken.”

