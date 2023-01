Na winst tegen Guibertin, staat Seppe Van Hoyweghen met Menen tegenover Trentino: “Hopelijk winnen we onze eerste set in Champions League”

“Het was inderdaad geen makkelijke wedstrijd en we hebben moeten vechten tot het einde”, zegt spelverdeler Seppe Van Hoyweghen. “De eerste set was Guibertin niet zo goed aan het spelen. De thuisploeg maakte vrij veel fouten waardoor we relatief vlot konden winnen. In de tweede beurt sloegen we een kloof, maar Guibertin kwam over ons. Uiteindelijk haalden we nipt de set binnen. Dat was belangrijk want 0-2 of 1-1 is een groot verschil.”

Het was best een pittig duel met heel wat discussie en protest over een aantal scheidsrechterlijke beslissingen. Er vielen enkele gele kaarten en ook een rode voor bezoeker Lowie Stuer. “Klopt, en misschien hebben we ons teveel laten meeslepen in de discussies. Hoewel ik denk dat we het meestal bij het rechte eind hadden, zouden dergelijke discussies geen invloed mogen hebben op ons spel. Het is echter vaak een soort natuurlijke reactie om op te komen voor jezelf en de ploeg. We moeten in de toekomst proberen vermijden dat zoiets invloed heeft op onze prestaties. Gelukkig konden we de vierde set binnenhalen. Die winst was belangrijk en toont aan dat we ook in moeilijke omstandigheden kunnen vechten als ploeg.”

“Deze driepunter was cruciaal. Het was van beide kanten geen goede wedstrijd, maar uiteindelijk tellen enkel de drie punten. Op bezoek bij Guibertin heeft geen enkel team het makkelijk. Het is geen toeval dat Roeselare dit seizoen enkel nog maar een puntje verloor bij de Waals-Brabanders. We hebben nu een kleine kloof geslagen met onze achtervolgers en het is onze bedoeling om die verder uit te bouwen. We willen immers zo hoog mogelijk beginnen aan de play-offs. Elke wedstrijd is van belang. Daarom willen we komende zaterdag thuis tegen Lindemans Aalst ook de volle buit pakken. In de heenronde verloren we met 3-0 tegen mijn ex-ploeg. We zijn gemotiveerd om één en ander recht te zetten”.

Champions League tegen topper Trentino

Maar eerst is er nog de midweekwedstrijd voor de Champions League tegen het Italiaanse Trentino, de verliezend finalist van vorig seizoen. Voor deze topper wijkt de grensploeg opnieuw uit naar de Tomabelhal in Roeselare. Voor Van Hoyweghen is het een confrontatie met Wout D’heer. De Oost-Vlaamse middenman was ploegmaat van Van Hoyweghen bij Lindemans Aalst. “Ook in de nationale jeugd speelden we vaak samen”, zegt de 22-jarige Van Hoyweghen. “Wout zat een selectie hoger, maar speelde steeds bij ons. Ook afgelopen zomer zagen we elkaar bij de Red Dragons. We sturen elkaar af en toe wel wat berichten. Nu gebeurde dat nog niet, maar ik zal hem morgen (dinsdag, red.) in principe zien als hij met Trentino komt trainen in de zaal in Roeselare. Het is leuk dat we elkaar twee keer bekampen. Wout kijkt er ongetwijfeld naar uit om met zijn ploeg in België te spelen. Wij van onze kant gaan er alles aan doen om onze eerste set in de Champions League te pakken. Hopelijk lukt dat en wie weet zit er dan wel meer in. In onze eerste matchen tegen Kedzierzyn en Karlovarsko waren we er al dichtbij. We beginnen woensdag alvast zeker niet met de bedoeling om te verliezen”