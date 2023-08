Na winst in Abu Dhabi wil kooivechter Rustam Serbiev werken aan de populariteit van MMA in ons land

voetbal challenger pro league Laurent Lemoine met Deinze naar Lommel: “Heb bij mijn ex-ploeg een paar vrienden voor het leven”

Voor het eerst in drie jaar moet Laurent Lemoine (25), de centrale verdediger van SK Deinze, in het Lommelse Soevereinstadion naar de bezoekende kleedkamer. Zaterdagavond na de match zal hij toch even die van de thuisploeg induiken. Om met enkele spelers en stafleden te socializen.