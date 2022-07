Na Wingene Koerse wint Verhofstadt ook Dwars door Wingene: “Pas in slotronde uitzicht op deze zege”

“Voor de start hadden we in de bus een plan gesmeed”, vertelde Verhofstadt. “In de vijfde van twaalf ronden zouden we op de smalle baantjes met zijwind een waaier trekken. Iets wat we met de ploeg perfect uitvoerden.”

Waaier valt uit elkaar

Weer bingo in Wingene

Marchand bleef het tempo zo hoog mogelijk houden. Op tweehonderd meter van de streep ging Verhofstadt de sprint aan. Portsmouth moest zich met rang twee verzoenen. “Eigenlijk zat ik, behalve in de slotronde, nooit op koers om te winnen”, besefte de 23-jarige Verhofstadt. “Inderdaad, recent werd ik twee keer tweede. Vorige week zaterdag in de profkoers in Zele deed ik met Elias Van Breussegem een één-tweetje. Maandag in de Schaal Schoeters in Beveren was het anders. Ik vond dat ik een goeie sprint deed. Toch kwam Vince Gerits over mij. Daar verschoot ik van. Vandaag is het prijs. Met ons continentaal team werken we veel profkoersen af. Zoiets winnen is moeilijk. Dus moet ik proberen om een interclub als deze te winnen. Hier winnen is leuk want vorig jaar zette ik ook Wingene Koers op mijn naam.”