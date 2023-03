Na vijfde match zonder zege ziet Voorde-Appelterre titelkansen slinken: “We geven niet op maar moeten dringend winnen”

Zonder doelman Figys en met topschutter De Drie op de schorsingsbank was het opnieuw puzzelen geblazen voor thuiscoach De Durpel. Rob Van Der Wilt, dinsdag uitgevallen op training, raakte wel speelklaar. Net als vorige week op Roeselare was de fusieploeg voor de rust heer en meester. “Maar net als vorige week verzuimden we om onze kansen af te maken. Michiel Lepage bracht ons met een gelukje op voorsprong en nadien voetbalden we nog vier tot vijf uitstekende mogelijkheden bij elkaar. Die gingen er opnieuw niet in en dat terwijl onze doelman De Letter voor de rust geen bal moesten pakken”, blikte T2 Glenn Van Den Branden terug.

En net zoals de voorbije weken kreeg Voorde-Appelterre het deksel op de neus. “Hamme was amper gevaarlijk, maar scoorde uit het niets uit twee stilstaande fases. We probeerden het tij nog te keren, maar op een counter slikten we dan een derde tegendoelpunt. Het klinkt raar om te zeggen, maar ook deze nederlaag verdienden we niet. Als we een beetje efficiënter zijn, dan verliezen we deze topper nooit. Feit is dat de bal al enkele weken niet meer in ons voordeel rolt. We vergeten onszelf ook te belonen voor de prestatie die we afleveren. Op ons voetbal valt niets af te dingen, maar we hebben te veel kansen nodig om te scoren en dat breekt ons nu al enkele weken zuur op”, aldus Van Den Branden.