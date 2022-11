Na vijf nederlagen op rij beseft Stef De Backer dat Ninove punten moet pakken: “Ik merk heel veel goesting”

Voetbal eerste nationaleOp De Kloppers is stilaan de tijd aangebroken om punten te sprokkelen. Na vijf nederlagen op rij tegen nagenoeg allemaal ploegen uit de top vijf zijn er eigenlijk geen excuses meer voor de jongens van coach Haydock. Zaterdagavond zakt het nummer veertien uit het klassement, KVK Tienen, af naar Ninove. Een op papier haalbare kaart, want de Suikerjongens tellen amper vier punten meer dan de groenhemden.

Met nog slechts vier ploegen achter hen in het klassement is het voor Ninove echt wel ‘money time’. De echte toppers uit de reeks bleken te hoog gegrepen, al stond de factor geluk nu ook niet meteen aan de zijde van de groenhemden. “We hebben een heel moelijke en zware reeks matchen achter de rug tegen de top vijf uit het klassement. In sommige partijen had we echt wel meer verdiend, maar die nul op vijftien kunnen we niet meer uitwissen. Of dit ons vertrouwen heeft aangetast? Helemaal niet eigenlijk, ik merk heel veel goesting bij de groep op training”, vertelt nieuwkomer Stef De Backer, die sinds vorige week de kapiteinsband draagt bij Ninove door de niet-selectie van Romero en het bankzittersstatuur van De Wannemaeker.

Voorwaarts

Die goesting moet volgens De Backer nu eindelijk resulteren in punten. Tienen zou daardoor het kind van de rekening moeten worden. “We willen stappen voorwaarts zetten in het klassement, laat dat duidelijk zijn. En om dat te verwezenlijken, hebben we punten nodig. We werken bijzonder hard op trainingen. Maar ook naast het veld leveren zowel onze technische staf als het bestuur inspanningen. Die inspanningen willen we graag belonnen met drie punten. Makkelijk zal dat niet worden tegen Tienen, waar ik wel een paar spelers ken. Ze spelen heel erg in blok, zoals wel meerdere ploegen in onze reeks. De kansen zullen mogelijk schaars zijn, maar het komt er ook op aan om achteraan de nul nog eens te houden. Dat is toch al zeven matchen niet meer gelukt”, aldus De Backer.

Na zijn overstap van Dender voor de centrale verdediger zich uitstekend in zijn vel bij Ninove. “Ik merk dat de club er alles aan doet om de ploeg in eerste nationale te houden. Ik voel me hier echt wel goed, maar snak net als iedereen eindelijk eens naar zo’n driepunter.”