Na twaalf jaar is Sparta Wortegem terug in tweede: “In slotmatch nog hard moeten knokken voor deze titel”

Geen acht- en negen-nul-toestanden in derde C op de laatste speeldag van het seizoen. “We hebben er thuis tegen SK Zingem moeten voor knokken”, benadrukt Verhoie. “Nochtans waren onze zenuwen meteen weg want we timmerden in het openingskwartier een paar goeie combinaties in elkaar en kregen vanop de stip de kans om op voorsprong te klimmen. Wat jammer genoeg niet lukte. Bij de eerste scherpe counter van Zingem was het raak. Dan waren we even van slag. Gelukkig kwamen we binnen de vijf minuten langszij. Met 0-1 halfweg was de nervositeit enkel maar toegenomen.”