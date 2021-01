Na tien minuten Chevalier: “Dit is de club van mijn leven”

“Ik wou in 2019 per se terugkeren naar mijn land. Ik droomde er als kind al van om voor Valenciennes te spelen. Het was de ploeg uit mijn buurt. Ik heb het gedaan, die droom is nu afgerond. Maar ondertussen weet ik dat het Belgisch voetbal me het best ligt en dat KV Kortrijk de club van mijn leven is,” zegt hij. “Het voetbal is hier fysiek zwaarder dan in de Ligue 2 maar ik geniet er meer van.”