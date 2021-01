Na stopzetting competitie: Willebroekse-voorzitter Willy Neefs hoopt op begrip van leden om crisis te overleven: “Volledige terugvordering van lidgelden wordt problematisch”

Voetbal Derde provinciale BDe beslissing van crisiscel van de KBVB, ondersteund door Voetbal Vlaanderen, om het amateurvoetbal dit seizoen niet meer te hervatten, wordt ook bij derdeprovincialer Willebroekse met veel begrip onthaald. Maar een verrassing was het evenmin en dus geeft ook voorzitter Willy Neefs toe dat hij voornamelijk al naar de toekomst keek. De vraag is alleen of die rooskleurig is?

“De beslissing om te stoppen hing al enkele weken in de lucht en nieuw uitstel was geen optie meer”, vindt clubvoorzitter Willy Neefs. “Wat ons betreft hadden ze alles voor Nieuwjaar zelfs al mogen stilleggen, want de voortekenen waren toen al niet echt gunstig.”

Lege kas

“De gevolgen van deze beslissing? Ik vrees een zware periode als veel leden overgaan tot een terugvordering van de lidgelden. Wij leverden als club al een inspanning door, na de stopzetting van de activiteiten in maart, al een verlaging van de lidgelden te voorzien voor bestaande leden. Hopelijk volstaat dat, want als iedereen nu plots alles terugvraagt, heeft dat mogelijk problematische gevolgen. Intussen haakten er een aantal sponsors af, maar bleven de vaste kosten wel lopen. Dan heb je uitgaven zonder inkomsten en dat is natuurlijk niet leefbaar.”

Bij het begin van het seizoen stelden we een budget op waarbij we rekening hielden met de organisatie van een aantal evenementen en fundraisers. Maar daar kwam helemaal niets van in huis. Als we geen geld kunnen verdienen, zie ik het somber in. Momenteel is de kas leeg. De club kan rekenen op heel wat goede medewerkers en veel supporters, maar het geld moet van ergens komen natuurlijk. Ik ben daar heel realistisch in en deze crisis zal onmiskenbare gevolgen hebben voor het sportieve. Clubs die het tegendeel beweren, beliegen zichzelf. Al vrees ik dat de kapitaalkrachtigere clubs nu nog meer dan anders hun financiële voordelen zullen uitspelen.”

Samenwerking versus rivaliteit

“Een samenwerking met andere clubs? Die komt er ook alleen maar als er miserie is, jammer genoeg. Wij zijn absoluut bereid om over een aantal zaken te praten, maar dat is afhankelijk van veel factoren. Hoewel ik niet afkomstig ben van Willebroek heb ik toch al een duidelijke rivaliteit gemerkt in de regio en dat maakt de zaken er niet altijd makkelijker op. Maar er ís een toekomst voor het Willebroekse voetbal, want als ik hoor dat men binnen de twee à vijf jaar wil investeren in een nieuw sportcomplex aan de Breendonkstraat, waar ook onze huidige terreinen liggen, willen we daar zeker deel van uit maken.”

“Wij zijn in elk geval blij dat we de ruggengraat van ons elftal konden behouden en nu maken we werk van de verdere uitbouw. Ook volgend seizoen zal er dus gevoetbald worden in Willebroek, daar zal ik me sterk voor engageren. Met welke ambities dat zal zijn, zal dan weer moeten blijken. Dit seizoen blies er een nieuwe wind en vonden we het te vroeg om over een promotie te spreken. Naar volgend seizoen toe gaan we dat dan zeker niet doen, daarvoor zijn er te veel vraagtekens.

Jubileum

Rest nog het feit dat WSV Willebroekse in april zijn tienjarig bestaan viert, maar veel festiviteiten dreigt de derdeprovincialer niet te kunnen organiseren. “We zullen op alle mogelijke manieren trachten er een feest van te maken”, aldus Neefs. “In ideale omstandigheden kunnen we komende zomer onze jaarlijkse barbecue wat extra glans geven en er een evenement aan koppelen. Dat zou absoluut een financiële opsteker betekenen, maar eerlijk gezegd durf ik er niet op hopen.”

