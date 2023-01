Na nieuw 3-0 verlies in Champions League staat Menen zaterdag tegenover Maaseik: “Rol van zwart beest terug opnemen”

LOTTO VOLLEY LEAGUEGewogen, maar te licht bevonden. Zo kan je het avontuur van Decospan Menen in de Champions League best omschrijven. De vice-kampioen slaagde er ook in de thuismatch tegen Karlovarsko niet in om een set te pakken (24-26, 20-25 en 17-25).

Al bij de loting was duidelijk dat het voor het bescheiden Menen aartsmoeilijk zou worden om te stunten. Naast de finalisten van vorig jaar, Kedzierzyn en Trentino, kwam de grensploeg terecht in de poule met de Tsjechische kampioen Karlovarsko. Tegen deze laatste tegenstander hoopte Menen iets te kunnen forceren, maar zelfs setwinst bleek te hoog gegrepen. Zowel in de heenmatch als in de terugwedstrijd van gisteren in de Tomabelhal van Roeselare. “We zijn in onze campagne nochtans een paar keer dicht bij setwinst geweest”, zegt assistent-coach Wim Vanlaethem. “Ook gisteren in de eerste set was het nipt. Maar door enkele vreemde scheidsrechterlijke beslissingen in ons nadeel grepen we ernaast. Hoewel de Tsjechen met een drietal “reservespelers” aantraden, speelden ze misschien wel hun beste partij van hun campagne. Die invallers wilden zich absoluut tonen aan hun coach. De Slowaakse opposite Patrik Lamanec was outstanding. Karlovarsko heeft gewoon meer wisselmogelijkheden. Wij hebben die niet en misten bovendien hoekspeler Maxime Capet wegens. We hebben onze tweede libero (Yentl Bille, red.) als hoekspeler op het wedstrijdblad gezet om af en toe de receptie te versterken.”

Mooie herinneringen

Hoewel de resultaten tegenvielen, heeft Vanlaethem geen spijt over het afgelegde parcours. “We hebben toffe wedstrijden gehad en voor de spelers was het heel mooi om mee te maken. De jongens nemen dit mee als één van de mooiste herinneringen uit hun carrière. Elk op hun eigen manier. Voor onze kapitein Jelle Sinnesael, 37 jaar, was het gisteren zijn allerlaatste Europese wedstrijd. De 19-jarige Basil Dermaux van zijn kant speelde vorig seizoen nog in promo 1 en mocht dit seizoen proeven van volleybal op het allerhoogste niveau. Voor het team was deze Europese campagne heel positief. Tijdens Europese verplaatsingen groeiden de spelers naar elkaar toe en dat merk je. We staan een stuk sterker dan in het begin van het seizoen waardoor we in de Belgische competitie ook opnieuw tussen de mensen staan”.

Al zeven bussen voor sportpaleis

Nu het Champions League-avontuur achter de rug is, kan de focus naar de nationale competitie én uiteraard de bekerfinale tegen Roeselare die over exact een maand gespeeld wordt. De twee volgende competitieduels zijn niet van de minste. Menen trekt zaterdag naar Maaseik en komende woensdag naar Roeselare. “Menen heeft zich de laatste jaren een beetje opgeworpen als zwart beest van Maaseik. We hopen uiteraard dat we die lijn kunnen doortrekken. De Limburgers konden zich woensdag plaatsen voor de volgende ronde van de CEV-Cup (waarin ze Roeselare treffen, red.). Woensdag is er de trip naar de buren van Roeselare. Momenteel zijn ze outstanding. Ze hebben uiteraard een grote kern, maar de vraag is of ze dit niveau kunnen aanhouden. Op 26 februari staan we tegenover Roeselare in het sportpaleis. Die bekerfinale leeft enorm. De ticketverkoop is nog niet zo lang geleden gestart en nu al zijn er zeven bussen gevuld. Het sportpaleis zal helemaal groen kleuren”.

Juiste licentie

De 57-jarige Vanlaethem is sinds een drietal jaren assistent van hoofdcoach Frank Depestele, maar is erg bescheiden over zijn rol. “In het eerste seizoen van Frank bij Menen volgde ik tijdens het seizoen T2 Peter Roesems op. Men kwam toen bij mij terecht omdat ik over de juiste licentie beschik. Menen heeft niet het budget voor een halftijdse of voltijdse assistent. Ik sta in het onderwijs en heb ook nog de U17 van Oudenaarde onder mijn hoede. Mijn inbreng is vrij beperkt. Frank is dus in feite twee keer coach van het jaar geworden zonder echte assistent. Ik weet niet wat kapitein Jelle Sinnesael komend seizoen van plan is, maar mocht hij zijn kans willen wagen als T2 zet ik met plezier een stap opzij”.