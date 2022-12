Na mooi duel met Matisse Arys heeft Yoran Maertens eerste zege ooit beet: “Dit doet heel veel deugd”

In Lichtervelde boekte Yoran Maertens de eerste zege uit zijn loopbaan. De tweedejaarsjunior uit Geluwe had er in de laatste rechte lijn een pittig sprintje voor nodig. Matisse Arys draaide met vijf meter voorsprong de aankomstzone op, maar legde de duimen voor de pion van Onder Ons Parike.

“Ik had deze omloop zwaarder verwacht”, geeft Maertens toe. “Tijdens de verkenning van dit parcours reed ik met het zwaarste bandenprofiel, maar na een halve ronde besefte ik al dat het met Griffo te doen was. Daardoor was ik iets meer op mijn gemak. De start was niet al te hectisch. De anderen zaten in het begin nog redelijk dicht, maar Matisse Arys en ik zorgden snel voor wat afscheiding.”

Technisch iets minder

Zodat de juniorenveldrit uitdraaide op een duel tussen tweedejaars Maertens (Geluwe) en eerstejaars Arys (Brugge). In de slotronde zette Arys in de technische zone van het parcours zijn enige rivaal onder druk. Hij nam enkele lengten voorsprong. “In die technische zone was ik iets minder”, aldus Maertens. “Precies daarom heb ik in de laatste ronde geprobeerd als eerste aan die technische zone te beginnen, maar dat lukte mij niet. Toen ik de weg naar de aankomstlijn opdraaide had ik zes, zeven meter achterstand. Ik voelde dat Matisse kapot zat. Dus ben ik blijven spurten tot op de streep. Ik kwam nog net over hem. Goed voor mijn eerste overwinning ooit. Doet heel veel deugd.”

Koksijde en Middelkerke

De regionale veldrit in Lichtervelde telde mee voor de Cycling Vlaanderen Cyclocross Challenge, een regelmatigheidscriterium over 28 veldritten. De eindlaureaat mag zich Vlaams kampioen noemen. Arys voert de tussenstand aan. Maertens staat vijfde en wipt dankzij de zege in Lichtervelde wellicht naar plaats drie. Morgen (4/12) rijdt hij ook de manche in het Antwerpse Meer.

“Dat ik in de regionale crossen meedoe voor het podium is leuk, maar ik rijd ook graag de A-veldritten, ik meet me graag met de betere junioren”, gaat de jonge crosser verder. “Ik kijk uit naar Koksijde en Middelkerke. Op die iconische parcoursen wil ik me uitleven. Uiteraard staat ook het Belgisch kampioenschap in Lokeren in mijn agenda. Dromen van de top tien doe ik wel eens, maar ik heb geen enkel idee waar ik kan uitkomen.”