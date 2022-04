Na mislopen play-offs is Dragons nu ook uitgeschakeld in Europa: “We moesten laat op het seizoen nog te veel sleutelen”

HOCKEYHet seizoen 2021-2022 is voor Dragons geen succesverhaal geworden. Nadat ze het voorbije weekend werden uitgeteld in de strijd om de play-offs, verloor de uittredende landskampioen nu ook in de kwartfinale van de Euro Hockey League. Eén rake strafcorner van het Engelse Surbiton bleek fataal.

Geen Final 4 voor Dragons op de EHL in Amstelveen. In de vaderlandse ION Hockey League werd zondag nog de play-offs mislopen, nu konden de Brasschaatse hockeyers ook Europees niet uitblinken. Dragons lag tegen Surbiton zeker niet onder, maar de nodige creativiteit ontbrak om de Engelse landskampioen het genadeschot te geven. Dragons kende ook een portie pech. Max Luyten trof de paal, een poging van Simon Gougnard werd spectaculair door een Engelse verdediger van de lijn gehaald en de gelijkmaker op strafcorner in de slotminuten werd voor gevaarlijk spel afgekeurd. Tussendoor toonden de Engelsen zich wél efficiënt. In minuut 39 scoorde Luke Taylor uit de enige strafcorner voor Surbiton uit de partij.

Fundamenten

“Deze wedstrijd is een beetje het verhaal van ons seizoen”, zucht Max Lootens. “De vorige jaren konden we het geluk afdwingen, nu lukte dat niet. Dit is voor ons wel degelijk een mislukt seizoen. De voornaamste oorzaak ? Bij aanvang van de competitie werd er niet genoeg gebouwd aan de fundamenten van het team. Daarom moest er later links en rechts nog te veel gesleuteld worden en dat merk je in dit soort matchen.”

De nederlaag tegen Surbiton betekende voor Dragons de tweede zware slag op een week tijd. Zondag ging na de 2-3-nederlaag tegen Gantoise de laatste hoop om een play-offticket te bemachtigen in rook op. “Die ontgoocheling van zondag speelde niet mee in de hoofden”, reageert Lootens. “We waren voor deze EHL-campagne enorm gemotiveerd. Uiteindelijk zijn dit de mooiste matchen op het hoogste podium.”

Einde seizoen

Dragons speelt dit seizoen nog twee wedstrijden met heel beperkte inzet. Zondag staat in Amstelveen een klassementswedstrijd op de affiche tegen de verliezer van het duel tussen Kampong en Rot-Weiss Köln en volgende week wordt het seizoen afgesloten met de slotwedstrijd in de Eredivisie op het veld van Léopold. “Heel wat jonge gasten kregen dit seizoen hun kans”, besluit Lootens. “Zij deden het heel goed, maar er ontbreekt uiteraard een stuk ervaring. De volgende seizoenen zullen we van die verjongingskuur wel de vruchten plukken.”

