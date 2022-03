Na Mehdi Naqqadi ruilt ook Endrit Voca Hoogstraten voor Thes Sport: "Zowel sportief als financieel stap vooruit"

Dat Voca dit seizoen zowel qua goals als qua assists in de dubbele cijfers zit heeft hem duidelijk geen windeieren gelegd. “Ik heb met een vijftal ploegen uit eerste nationale rond de tafel gezeten en hoewel ik op sommige plaatsen meer kon verdienen, heb ik uiteindelijk toch voor Thes gekozen”, vertelt hij. “Waarom? Omdat ik bij hen het beste gevoel had. We zaten meteen op dezelfde golflengte, waardoor het plaatje helemaal klopte voor mij.”

Enkel naar Thes als Limburgers zich redden

Het feit dat ook Naqqadi naar Thes trekt heeft naar eigen zeggen niet meegespeeld voor Voca. “Het is natuurlijk leuk dat we samen kunnen gaan, maar ook zonder Mehdi had ik de stap gezet. Al gaat de transfer wel alleen door als Thes zich redt (de Limburgers staan momenteel elfde in eerste nationale, red.), maar daar ga ik eerlijk gezegd wel vanuit. Het is tenslotte een heel stabiele en ambitieuze club. Ze kennen nu misschien een minder jaar, maar het is wel de bedoeling om volgend seizoen opnieuw mee te doen voor de top zes. Het is dus sportief absoluut een stap vooruit.”

Voca is zo aan zijn laatste maanden bezig bij de Rooikens. “Hoogstraten wou me heel graag houden, maar ze konden financieel niet bieden wat ik bij Thes kan verdienen. En dat begrijp ik ook. Je moet als club niet verder willen springen dan je stok lang is. Ik heb veel meer moeite met hoe ze heel het licentiedossier hebben aangepakt. Door eerst geen licentie aan te vragen ben ik met andere clubs gaan praten en zo is de bal aan rollen aan het gegaan.”

Overtuigd van titel

Van het zo bejubelde Hoogstraatse kwartet voorin blijft op die manier enkel Fallou Fall over. “Ik ben er zeker van dat Frank Belmans er, samen met het bestuur, alles aan zal doen om ons waardig te vervangen zodat er volgend seizoen opnieuw een sterke ploeg staat. Iets wat trouwens ook nodig zal zijn een reeks hoger, want ik ben ervan overtuigd dat we de titel gaan pakken. Op die manier kan ik niet alleen in schoonheid afscheid nemen. Het zou ook leuk zijn om Hoogstraten volgend seizoen terug tegen te komen in eerste nationale.”

