Na het vertrek van Stéphane Demets heeft KSK Heist met Jo Christiaens een nieuwe coach gevonden

“Ik ben inderdaad op jonge leeftijd in het trainersvak gestapt, maar ik was er wel al een tijd mee bezig, hoor. Toen mijn contract als speler van Thes Sport niet verlengd werd, ben ik mij nog meer op het vak van trainer gaan toeleggen. Gelukkig kwam er dan die kans bij KFC Turnhout, in derde nationale. Dat was voor mij dé ideale start en ik zal de club dan ook voor eeuwig en altijd dankbaar zijn dat ze mij die kans geboden hebben. Ik ben ontzettend blij en fier dat we die promotie hebben kunnen afdwingen, en dat ik de club op die manier toch iets heb kunnen teruggeven.”



En dan nu KSK Heist. Een stap hogerop. Was je toe aan een nieuwe uitdaging? “Nog niet meteen, want met Turnhout waren we dus bezig aan een mooi verhaal. Maar door die promotie kwam er interesse, onder meer van KSK Heist. Daar heb ik uitvoerig over nagedacht en uiteindelijk de knoop doorgehakt. Waarom KSK Heist? Wel, deze club is een zekerheid in eerste nationale en is dus een stapje hogerop. Als sportman wil je altijd het hoogst mogelijke bereiken.”

Met Stéphane Demets heb je een voorganger met eersteklasse-ervaring. “Ja, maar vergelijken gaan we niet doen, hé. De spelersgroep zal er volgend seizoen behoorlijk anders gaan uitzien. Wat we met Heist beogen is een stekje in de linkerkolom. Dat is het voorbije seizoen net niet gelukt, maar dat gaan we wel nastreven. Dat lijkt me een gezonde doelstelling, maar uiteraard ben je steeds afhankelijk van wat andere clubs doen.”

Misschien is speler-trainer nog iets voor jou. “Die vraag heb ik nog al gehad (lacht). Maar nee, die combinatie lijkt me in eerste nationale weinig opportuun. We gaan beide zaken strikt gescheiden houden. Zicht op de specifieke kwaliteiten van de groep heb ik op dit moment nog niet. Dat is het werk dat mij de komende weken te wachten staat. De eerste training zal wellicht een week voor 2 juli plaatsvinden, wanneer we KRC Genk partij geven in een eerste oefenmatch. Eerst gaan we nog even genieten van een korte vakantie in Italië.”

Lees ook: meer voetbal in eerste nationale