Na geweldig seizoen kronen Kjell Despeghel en HZ 93 Hofstade-Zemst zich terecht tot kampioen: “Dat was absoluut het doel dit seizoen”

“We hebben een fantastisch weekend gehad”, zegt Kjell Despeghel. “De sfeer in de zaal was uitmuntend. Veel publiek, dat hebben we elke thuismatch wel, maar deze keer was het extra speciaal. Iedereen voelde de titelsfeer hangen in de zaal tegen rode lantaarn Charleroi.”

“De titel was absoluut het doel dit seizoen. We hebben een sterk team en ambieerden de top drie. Naarmate het seizoen vorderde, voelden we dat er meer in zat.”

Puntenverlies op een sterk Nijvel (3-2) was even een domper, maar we hebben ons direct herpakt. Een vol huis in het Brusselse Sporta (3-1) kostte ons drie punten, maar enkele weken later konden we Sporta thuis met 3-0 verslaan. In totaal hebben we vijf punten laten liggen dit seizoen. We spelen een quasi perfect seizoen met twee uitschuivers tegen een sterk Nijvel en een ervaren Sporta.”

Cafetaria omgetoverd tot feestzaal

Een groot feest volgde zaterdag na de laatste wedstrijd. “Kampioen zijn is plezant. Dat moet dan ook echt gevierd worden. De club had wat verrassingen in petto. De cafetaria was omgetoverd tot feestzaal en een gratis vat kon ook niet ontbreken.”

“Volgend seizoen wordt vooral leuk. We gaan veel meer ‘knokmatchen’ hebben. Ik denk dat we een sterk team hebben. Jonas Reynders komt ons versterken op de hoekpositie. In het midden gaat Tom De Roeck meedraaien. We willen met HZ’93 een sterkhouder worden in de reeks. Het behoud verzekeren, is dus het doel.”

Quote We gaan ons spelletje net iets krachtiger moeten maken volgend jaar Kjell Despeghel

“Waar de werkpunten nog liggen? We gaan ons spelletje net iets krachtiger moeten maken volgend jaar. Het tempo gaat ook een stuk hoger liggen en voor sommigen gaat dat weer aanpassen zijn.”

“Zelf heb ik een aantal jaar op dat niveau meegedraaid, maar ook voor mij wordt dat opnieuw aanpassen. We gaan een goeie voorbereiding draaien onder nieuwe coach Marc Nys, die al meerdere jaren op dat niveau training geeft. Hij zal ons speelklaar krijgen en we zullen er in september staan”, besluit Despeghel.

