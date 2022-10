Na ‘frustrerende’ weken houdt Gaëtan Coucke (KVM) opnieuw de nul: “Er kunnen nog veel clean sheets volgen”

Voetbal Jupiler Pro LeagueMalinwa weet opnieuw wat winnen is. Standard werd met verdiende 2-0-cijfers over de knie gelegd. Een droomdebuut voor kersvers T1 Steven Defour. Een vierde clean sheet voor Gaëtan Coucke. “Deze zege is een serieuze opluchting.”

Achter de Kazerne kraaide van de pret. Na een nog zoekende eerste helft trok Malinwa na de pauze - gesteund door het thuispubliek - resoluut ten aanval. Vanlerberghe en een bevrijde Ngoy hielden de drie punten thuis. “We zijn met een duidelijk doel aan de wedstrijd begonnen: alles geven en de drie punten thuis houden”, opende doelman Coucke. “Dit is een serieuze opluchting. De situatie waarin we beland waren, was moeilijk voor de hele groep. Dat we ook dit soort wedstrijden kunnen winnen, geeft een boost.”

In de topwedstrijden tegen Club Brugge, Anderlecht en Gent incasseerde Coucke telkens drie doelpunten. “Vooral de manier waarop was heel frustrerend voor me. Van de negen tegengoals waren er vier in de rebound.”

Ex-coach Buijs vertelde na de partij tegen Anderlecht (Stroeykens scoorde toen twee keer in de rebound, red.) dat Coucke zich dan ook kwaad had gemaakt. “Wat ik toen tegen de jongens heb gezegd? Dat ze moeten volgen. De vorige clean sheet was geleden van tegen OHL. Complimenten naar de verdediging en de hele groep. Ik heb weinig werk gehad. Als we elke keer zo aan de wedstrijd beginnen en eindigen, kunnen er nog veel clean sheets volgen.”

Debuut Defour

Voor Defour was het dus meteen raak bij zijn debuut. “We kennen Steven al lang natuurlijk”, vertelde Coucke. “Eerst als speler en nadien als assistent-coach. Alles is prima verlopen in aanloop naar deze wedstrijd.”

Ook doelpuntenmaker Vanlerberghe had enkele woorden in petto voor zijn nieuwe oefenmeester. “Alleen dinsdag en vandaag (woensdag, red.) hebben we met hem als T1 gewerkt. Toen hij maandag in de namiddag werd aangesteld, zaten we al thuis. Steven heeft gehamerd op veel inzet en strijd. Als we die mentaliteit een hele wedstrijd zouden volhouden, ging het resultaat wel volgen. Met bepaalde richtlijnen heeft hij aangegeven waar hij naartoe wil. Zaterdag tegen Eupen moeten we bevestigen, want anders is deze driepunter niets waard.”

