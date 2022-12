Na enkele moeilijke weken wint Michiel Vanhuysse de 5km op Deerlijkse Kerstcorrida: “Ziekte, blessure en stage eisten tol”

Michiel Vanhuysse (22) is laatstejaarsbelofte en had deze winter graag afscheid genomen van deze categorie met een deelname aan het EK veldlopen in Turijn. Daarvoor moest hij zich op de CrossCup van Roeselare bij de eerste vier beloften scharen, maar daar slaagde hij jammer genoeg niet in. “Die EK-kwalificatie was echt wel een doel voor mij”, zegt hij. “Maar al voor de start wist ik bijna zeker dat ik niet zijn mijn opzet zou slagen. In de week voor Roeselare was ik wat ziek geworden en dat hypothekeerde sowieso mijn kansen. Bovendien verliep de voorbereiding op het veldloopseizoen niet echt zoals gehoopt. Ik kreeg af te rekenen met een scheenbeenvliesontsteking en mijn stageweken in het ziekenhuis eisten ook hun tol. Ik had wel voldoende uren om te trainen, maar er is heel weinig tijd om te rusten en dat voelde ik wel. Maar goed, het is nu eenmaal zo. Het EK missen was zuur, maar ik werk gewoon verder en kijk vooruit. Er zullen zeker nog veel mooie momenten volgen.”

Hans Omey

In Deerlijk liep de atleet van AZW in ijskoude omstandigheden een heel sterke 5km. Hij rekende er onder meer af met viervoudig winnaar Hans Omey en finishte in een mooie tijd van 14.39. “Eigenlijk nam ik in Deerlijk gewoon voor het plezier deel en om wat wedstrijdritme op te doen. Het gevoel was wel stukken beter dan op mijn vorige wedstrijden. Bovendien had ik met Hans ook een niet te duchten tegenstander. Hij is nog altijd heel snel op het einde, maar ik slaagde er toch in om hem los te krijgen en solo te finishen.”

Korte cross

“De komende weken ga ik het wat rustig aan doen. Ik wil mijn blessure volledig kwijt raken. Ik kan wel trainen en wedstrijden lopen, maar de pijn blijft wat latent aanwezig. In januari ga ik dan opbouwen naar het tweede deel van mijn seizoen, waarbij allicht de korte cross opnieuw centraal zal staan. Er volgen immers weer tien weken stage en dan lijkt het kortere werk een betere keuze. Ik ga nog samen met mijn trainer eens kijken wat we geleerd hebben uit de afgelopen periode en wat we anders kunnen doen, zodat we de vermoeidheid, die me parten heeft gespeeld, kunnen vermijden”, besluit hij.

