Na enkele emotionele dagen stond Kristof D’Haene (KV Kortrijk) opnieuw tussen de lijnen: “Mijn gsm staat nog steeds niet stil”

Voetbal Jupiler Pro LeagueVorige week donderdag kwam het nieuws naar buiten dat Kristof D’Haene na dit seizoen stopt als profvoetballer. Het KV Kortrijk-icoon sukkelt met een aanhoudende heupblessure. D’Haene heeft nog maar één doel en dat is KVK in eerste klasse houden. Tegen rode lantaarn Seraing viel hij gretig in en trok hij samen met zijn ploeggenoten de overwinning over de streep.

KV Kortrijk kan na een gouden driepunter tegen Seraing weer wat vrijer ademen. Naast die zege, was ook de terugkeer van Kristof D’Haene een ferme opsteker voor de Zuid-West-Vlamingen. De 32-jarige Belg kwam geruime tijd niet in actie, omdat hij drie speeldagen geschorst was na een rode kaart voor de WK-break en hij heeft nog steeds last van zijn heup. Die blessure zorgt er ook voor dat hij zijn schoenen eind dit seizoen aan de haak hangt.

“Mijn vrouw en ik hebben samen die knoop doorgehakt”, weet D’Haene. “Ik sta 200 procent achter mijn beslissing, want op een bepaald moment moet je luisteren naar je lichaam. We gaan nog een paar maanden vlammen. Het is ongelofelijk hoeveel reacties ik krijg. Mijn gsm staat nog steeds niet stil en dat doet enorm veel deugd.”

D’Haene kwam woensdagavond na 68 minuten spelen het veld op voor Faïz Selemani. De Comorees viel uit met een enkelblessure. “Ik kon pijnvrij spelen”, aldus de aanvoerder van KVK. “De supporters hebben mij warm onthaald en ik heb gewoon alles gegeven.”

9 op 12

Na een 3-2-zege tegen Seraing pakt KVK een knappe 9 op 12 onder Storck. Nu wachten opnieuw twee cruciale wedstrijden tegen respectievelijk KV Mechelen en KV Oostende. “Er zit een nieuw elan in de ploeg. Iedereen toont veerkracht en grinta. Er is iets nieuws geboren in Kortrijk, daar ben ik blij om. Het belangrijkste is dat deze club in eerste klasse blijft en tegen Mechelen en Oostende zullen we opnieuw volop aan de bak moeten. Met deze mentaliteit kunnen we iedereen verslaan.”

Net geen assist

Toen Seraing met zijn tienen verder moest na een rode kaart voor Mbow leken de Mettalo’s een vogel voor de kat, maar plots hing Vagner de bordjes opnieuw in evenwicht. “Ik wist dat het wel ging goedkomen. Ik hoopte dat de coach mij een invalbeurt ging gunnen en dat gebeurde ook. Het is jammer dat Felipe (Avenatti, red.) mijn voorzet in de absolute slotfase niet tegen de touwen kon koppen, want dat ging een emotioneel moment geweest zijn. Maar ik ben super tevreden met de broodnodige drie punten.”

Lees ook: meer voetbal in de Jupiler Pro League

Volledig scherm © Photo News