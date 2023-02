Na een epische strijd met een onvoorstelbaar einde bereikt Knack Roeselare de halve finale

Volleybal CEV CupDe heenwedstrijd van de kwartfinale in de CEV Cup was vorige week in Roeselare een bloedstollende ontmoeting met een buitengewoon hoog thrillergehalte. Het werd tijdens de terugwedstrijd in Maaseik zowaar een nog grotere nagelbijter. In totaal speelden de twee toonaangevende teams uit België acht sets tegen elkaar. Daarvan eindigden er zeven met twee punten verschil.

Een fotofinish met een ‘schouderlengte’ verschil, het kan zelfs in een volleybalwedstrijd. Want het laatste punt eindigde - in de extra golden set notabene - op een spectaculaire ontknoping, toen de afgeblokte bal via de schouder van Kukartsev alsnog in het veld van Maaseik belandde. 15-17 en Knack naar de halve finale van de Europese CEV Cup. “Hoe zot kan een wedstrijd eindigen”, moest libero Dennis Deroey toch even bekomen na dit ongelooflijk slottafereel.

Piacenza

“Maaseik heeft duidelijk stappen gezet en veel opgestoken van onze vorige krachtmetingen”, toonde Dennis Deroey zijn grote waardering over de progressie en de weerbaarheid van de Limburgers. “In receptie bleven ze sterk overeind. Hun organisatie in blok en verdediging was erg betrouwbaar. Het hing af van details en het dubbeltje rolde net in onze goede richting. Closer dan dit bestaat er niet.”

“Ik weet alvast dat wereldvolleyballers Lucarelli en Leal bij Piacenza spelen”, vertrouwt de libero van Roeselare ons toe. “Die Italiaanse topploeg wordt onze volgende tegenstander in de Europese beker. Maar laat ons het allemaal stap voor stap bekijken. Eerst krijgen we Borgworm tegenover ons en volgende zondag spelen we de bekerfinale tegen Menen. Pas daarna gaan we ons concentreren op de CEV Cup. Nu hoeven we helemaal niet met Piacenza bezig te zijn.”

De drukke periode wordt voortgezet”, bevestigt Deroey net voor de lange terugrit naar Roeselare. “We komen wel in de fase waarop de prijzen uitgedeeld worden. Deze kwalificatie is alvast een flinke opsteker.” Inderdaad, deze adembenemende vertoning, werkelijk op een uitzonderlijk hoog niveau, doet elke volleyballiefhebber uitkijken naar het Europees vervolg en de Champions play-offs van de ‘Lotto Volley League’.

