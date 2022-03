Na drie zeges op rij wil Jens Podevijn met Voorde-Appelterre ook tegen viceleider stunten: “Druk ligt bij Lebbeke”

Meest opvallende figuur vorige week in de topper tegen Torhout was ongetwijfeld de Voordse kapitein Jens Podevijn. Hij maakt twee van de drie doelpunten voor zijn ploeg en zorgde daarmee voor een derde zege op rij. “En dat was me, eerlijk gezegd, in mijn voetbalcarrière nog nooit gelukt”, geeft Podevijn, die na dit seizoen de voetbalschoenen aan de haak hangt, toe. “Dankzij die overwinning kunnen we nu zonder enige druk naar Lebbeke afreizen. De druk ligt nu volledig bij hen, want de Waaslanders zijn volop in de achtervolging op leider Oostkamp.”

Voorde-Appelterre blijkt dit seizoen een ploeg van hoogtes en laagtes. Na de winterstop zetten de troepen van coach De Durpel een magere 1 op 15 neer en kwam zelfs het degradatiespook even om de hoek loeren. “Maar nadien pakten we de winst tegen Stekene, kreeg het vertrouwen van onze jonge ploeg daardoor een enorme boost en was de trein opnieuw vertrokken”, stelt Podevijn. “Die mentale dip heeft ervoor gezorgd dat niemand nog iets durfde op het veld. Intussen hebben we opnieuw getoond tot wat we in staat zijn. Daarom ook dat we vol voor de drie punten gaan op Lebbeke. Volgende week wacht dan de derde topper op rij met de komst van leider Oostkamp.”

Sportief manager

De voormalige profvoetballer uit Aalst wordt volgend seizoen sportief manager bij Voorde-Appelterre. Een rol waarvoor hij nu al aan het warmdraaien is. “Samen met Jean-Pierre Verstockt hebben we al aardig wat werk verzet en met jongens als onder meer Arnaud De Greef en Rob Van Der Wilt hebben we toch al de nodige ervaring voor volgend seizoen kunnen binnenhalen. December en januari waren door die dubbele rol enorm drukke maanden voor me. Onze versterkingen zijn nodig om meer balans in de ploeg te krijgen en om ook voor een kwaliteitsinjectie te zorgen. We zoeken nu enkel nog iemand voor op de linkerflank”, besluit Podevijn.

