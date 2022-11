Na drie rugoperaties en meer dan twee jaar blessureleed maakt Yannick Cornelissen weer zijn opwachting bij BBC Geel

“Het deed deugd om weer op het terrein te staan”, zegt Yannick Cornelissen. “Hier heb ik zo lang naar uitgekeken. In het begin met knikkende knieën. Snel kwam het vertrouwen terug. Ik was blij dat ik kon meelopen en niet moest onderdoen. Het was van maart 2020 dat ik nog op het terrein had gestaan.”

“In juli 2020 voerde ik tijdens een padel-wedstrijd een verkeerde beweging uit. Enkele maanden later, in november, werd ik geopereerd aan mijn rug. Die operatie liep faliekant af. Meer dan vijftig dagen lag ik in bed. Ik kon mij amper bewegen.”

Boost

“Het geloof in het behoud is er. Dit is een zalige spelersgroep, de sfeer is ok, we knokken voor elkaar. Nu bijna iedereen terug is uit blessure gaan we ons spel kunnen spelen. En dan kunnen we alle ploegen zeer doen. Ook de kopploegen.”