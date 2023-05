Na de promotie vieren Stijn Stijnen en Patro Eisden nu ook de kampioenstitel: “Met zege tegen Dessel zetten we de kers op de taart”

VOETBAL EERSTE NATIONALEPatro Eisden kroonde zich zaterdagavond met grote onderscheiding tot de terechte kampioen in eerste nationale. In een sfeerrijk en vol gelopen stadion namen de Maaslanders na de rust de maat van Dessel Sport en zetten met het binnenrijven van de kampioenstitel de kers op de taart van een schitterend seizoen. De ontlading was enorm. “Als je vier weken voor het competitieslot de promotie reeds in handen hebt en daarna ook nog de titel pakt, geeft dat een onbeschrijflijk gevoel. Je kan daar alleen maar van dromen”, genoot Stijn Stijnen.

Patro kreeg de zege evenwel niet op een presenteerblaadje aangeboden. Integendeel. Terwijl Eisden met een brilscore de rust in ging, leidde titelconcurrent Luik reeds met 3-0 tegen Knokke en was op dat moment de virtuele kampioen.

Het mooiste moment

In de tweede helft zette Eisden evenwel de puntje op de i. Uit twee scherp aangesneden hoekschoppen van Jerome Kroonen, die de geschorste Kis verving, kopten zowel Corstjens en Sam Bruce aan de eerste paal binnen. De weg naar de titel lag meteen breed open. “Ook toen we tijdens de rust hoorden dat Luik ruim cijfers leidde, hebben we nooit gepanikeerd”, klonk Eisdens kapitein Wouter Corstjens trots. “We zijn ons blijven focussen en sloegen al snel toe. Een dikke pluim voor Jerome Kroonen die telkens aangever van dienst was. Wat het mooiste moment van dit seizoen was? Onze prachtprestatie in bekerwedstrijd tegen Club Brugge blijft in ons geheugen gegrift. Ook de zekerheid en de viering van onze promotie naar 1B was schitterend, maar het behalen van de titel komt toch wel met ruime voorsprong op de eerste plaats”, aldus Corstjens.

Yassin Gueroui mocht zijn vierde titel bij Patro vieren. Als één van de weinigen tekende hij nog niet bij. “Als je met 86 punten kampioen wordt, is deze titel toch wel dubbel en dik verdiend”, weet de Eisdense buffer. “Ook al heeft Luik het ons tot in de slotfase van de competitie zeer moeilijk gemaakt. In vergelijking met de vorige seizoenen konden we rekenen op een sterke en schitterende bank. Kwetsuren of schorsingen werden met bravoure opgevangen. Of ik er nog een jaartje aan vast knoop? Ik heb nog niet getekend. Maar dat komt wel allemaal in orde. Ja, ik wil wel heel erg graag blijven”, zegt Gueroui.

Historisch

Ook bij Stijn Stijnen is de druk er nu helemaal af. Voor het seizoen legde hij de lat voor zijn team heel hoog. “Bij de start van de competitie heb ik heel nadrukkelijk de ambitie van de club uitgesproken. Dat legt natuurlijk een enorme druk op de schouders van staf en spelers. Ze zijn daar evenwel schitterend mee om gegaan. Het grote doel was de promotie naar de 1B. Als je dit vier weken voor het einde van de competitie bereikt, weet je dat de spelers daar hard voor gewerkt hebben. Ik ben dan ook bijzonder trots op mijn groep en zij verdienen alle lof. Promoveren zonder titel zou evenwel een wrang gevoel achterlaten. Daarom is deze titel dan ook de kers op de taart. Wat Patro dit seizoen realiseerde, is historisch en maak je waarschijnlijk nooit meer mee. Ook een dikke proficiat voor de supporters die ons elke week opnieuw enorm steunden. Als je ziet hoeveel volk hier vandaag is en hoe er gefeest wordt. Schitterend. Het voetbal leeft hier weer voluit. Een ook volgend seizoen gaan we in deze multiculturele samenleving er een mooi seizoen van maken”, besluit Stijn Stijnen.

P.Eisden: Belin, Dijkhuizen, Renson (54' Bammens), Corstjens, Kroonen, Gueroui, Pietermaat, Bounou, Bamona, Ferber (83' Verburgh), Sam Bruce (68' Bentayeb).

Dessel: Geladé, Van Beylen, Ghislain (86' Goor), Kasmi, Vanhaen (74' Peeters), Osei-Berkoe, Loshi (54' Cheprassov), Versmissen, Smolders , Haagen, Swerten (86' Pedro).

Doelpunten: 48' Corstjens (1-0), 51' Sam Bruce (2-0), 81' Bentayeb (3-0).

Geel: Swerten, Bamona, Vanhaen, Verburgh.